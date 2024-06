Die Profis, die Freundin und der kochende Vater

Von: ka

Sexten – Tennis ist eigentlich eine Einzelsportart, maximal spielt man es zu zweit, aber zu einem Champion wie Jannik Sinner wird man nur, wenn man ein geeignetes Team hinter sich hat. Hinter dem Tennischampion aus Sexten, der seinen Gegnern zufolge nun jener Spieler ist, den es auf dem Weg zu fast jedem Pokal zu schlagen gilt, stehen nicht „nur“ zwei Trainer und mehrere Betreuer, die sich um sein Training und seinen Körper kümmern, sondern auch ein ganzes Netzwerk, in dessen Zentrum seine Familie und seine neue Freundin, die russische Tennisspielerin Anna Kalinskaya, stehen.

The first-EVER Italian man to become World No.1 ✨ Congratulations Jannik 🇮🇹#RolandGarros pic.twitter.com/83Vr4nC5wf — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

Die neue Nummer 1 begeistert Tennisfans aus der ganzen Welt. Insbesondere Italien freut sich über den ersten des Landes, der zur absoluten Weltspitze des Tennis vorstoßen konnte. Wer hinter die Kulissen zu blicken vermag, weiß aber auch, dass hinter dem Champion aus Sexten ein Netzwerk aus seinem Betreuerteam, seiner Familie und nicht zuletzt seiner Freundin besteht, dass nicht nur täglich hart für diesen Erfolg arbeitet, sondern ihm auch menschlich – und seine neue Freundin mit ihrer Liebe – eine große Stütze ist.

Es ist unmöglich, nicht mit der Ankunft von Anna Kalinskaya im Leben des 22-jährigen Südtirolers zu beginnen. Nachdem die „Indizien“ für eine Liebesbeziehung des Sextners mit der halbukrainischen Profitennisspielerin immer häufiger geworden waren und Paparazzi zuletzt ein gemeinsames Abendessen mit ihr in Paris erspäht hatten, blieb Jannik nichts mehr anderes übrig, als die Beziehung zu bestätigen. „Ihr wisst, dass ich ungern über mein Privatleben spreche. Ja, ich bin mit Anna zusammen, aber wir wollen unsere Beziehung sehr vertraulich halten. Das ist alles, was ich sagen will“, so Jannik Sinner.

Anna Kalinskaya scheint dies ebenso zu sehen. Sie ließ nur verlautbaren, dass sie sich mit Jannik an ihrer Seite sicherer fühle. Die neue Liebe scheint Jannik zu beflügeln. Nach der erzwungenen Verletzungspause konnte Jannik, der vor Beginn des Turniers in Paris nicht einmal sicher gewesen war, ob er überhaupt dabei sein könne, auf dem magischen roten Sand von Roland Garros an seine heurige Erfolgsserie anknüpfen. Anstatt wie vermutet frühzeitig auszuscheiden, steht der Sextner nicht nur gegen seinen Freund Carlos Alcaraz im Slam-Halbfinale, sondern wird ab Montag auch ganz offiziell die neue Nummer eins sein.

Sinners in sportlicher Hinsicht vielleicht wichtigste Entscheidung war, auf ein hochkarätiges Trainerteam zu setzen. Diese neue Ära begann im Februar 2022, als er sich entschied, sich von Riccardo Piatti, der ihn seit dem Beginn seiner Karriere begleitet hatte, ihn zuletzt spielerisch aber nicht mehr weiterzuentwickeln vermochte, zu trennen und zum Trainertandem Simone Vagnozzi und Darren Cahill zu wechseln.

Der Australier, der als „Eisvogel“ gilt und keine Miene verzieht, hatte in der Vergangenheit bereits absolute Stars wie Andre Agassi und Lleyton Hewitt, der unter seinem Management Weltranglistenerster geworden war, sowie die ehemalige rumänische Weltranglistenerste Simona Halep unter seine Fittiche genommen. Von Anfang an zeigte Cahill Sinner Videos von Andre Agassi, der mit dem Australier an seiner Seite an die Weltspitze zurückgekehrt war.

Simone Vagnozzi, der sich nach einer mittelprächtigen Tenniskarriere als Trainer neu erfinden konnte, gehört ebenfalls zu den besten und gefragtesten Trainern der Tenniswelt. Nicht umsonst wurden die beiden von einer hochkarätigen internationalen Jury zu den besten Trainern des Jahres 2023 gewählt. Unter ihrer Ägide reifte Jannik Sinner zu einem Champion heran. Die großen Siege – Davis Cup, Australian Open, Rotterdam und Miami – und die guten Platzierungen, die er in den vergangenen Monaten erringen konnte, geben Jannik Sinner und seinem Team recht.

Zu Janniks inneren Kreis gehören aber auch sein Athletiktrainer Umberto Ferrara, sein Physiotherapeut Giacomo Naldi und der Osteopath Andrea Cipolla. Umberto Ferraras großer Verdienst ist es, dass es Jannik mit seiner Hilfe gelang, körperlich an Stärke zuzugewinnen. Giacomo Naldi, der als Physiotherapeut sechs Spielsaisonen lang die Basketballmannschaft von Bologna betreut hatte, lernte Sinner während seiner Genesung von einer Knöchelverletzung kennen. Jannik und Giacomo verstanden sich von Anfang an gut. Seit einem Jahr folgt der junge, aber bereits sehr erfahrene Physiotherapeut dem Champion aus Sexten zu allen Tenniscourts des Globus.

Jannik Sinners größte Stütze ist aber seine Familie. Sein Vater Hanspeter und seine Mutter Sieglinde waren die ersten, denen Jannik für ihre Unterstützung dankte. Er betonte, dass sie, gleich welche sportlichen Entscheidungen er getroffen hatte, ihm immer ein Halt gewesen seien. Jannik freut es insbesondere, dass sein Vater, der gelernter Koch ist, ihn und das gesamte Tourteam bekocht.

Alle haben Anteil am großen Erfolg des erst 22 Jahre alten Tennisprofis aus Sexten. Jannik Sinner hat das Talent und die Einstellung, nicht „nur“ lange die Nummer eins zu bleiben, sondern auch jahrelang ganz oben mitzuspielen. Ihm könnte eine erfolgreiche Karriere winken, wie sie seinem ewigen Vorbild Roger Federer und dem spanischen Champion Rafael Nadal gegönnt war und wie sie trotz seiner Entthronung Novak Djokovic immer noch gegönnt ist.