Sterzing – Ein Wochenende ganz im Zeichen des Kinder-Skisports findet vom 31. März bis 2. April in Sterzing statt. Beim „SKIDS – The Snow Festival“ werden zahlreiche Kinder aus dem In- und Ausland Sport, Spiel und Spaß erleben. Aber auch die Eltern kommen nicht zu kurz.

Am Samstag, den 1. April findet – im Rahmen des großen Kinderskifestivals – ein spannender Vortragsabend im Stadttheater Sterzing statt. Sportpsychologin Monika Niederstätter wird in einem rund 45-minütigen Vortrag zum Thema “Wie viel Leistung brauchen unsere Kinder” über die Auswirkungen von Leistungsdruck auf die Persönlichkeitsentwicklung erzählen. Die erfahrene Psychologin und Mutter war einst selbst Leistungssportlerin und weiß, wie wichtig es ist, Kinder zu fördern, aber nicht zu überfordern.

„Leistung und Wertschätzung wird in unserer Gesellschaft vermischt – wenn du mehr leistest, bist du mehr wert; zu viele Vergleiche tun unseren Kindern aber nicht gut“, so die Psychologin. Sie möchte in ihrem Vortrag den teilnehmenden Eltern und Interessierten bewusst machen, dass die Kinder ein Nest brauchen, in dem sie nicht den ganzen Tag lang Athleten sind, sondern Menschen.

In der anschließenden Podiumsdiskussion, die vom ehemaligen deutschen Skirennläufer Fritz Dopfer moderiert wird, sprechen die ehemalige Weltcupathletin Denise Karbon, Sportpsychologin Monika Niederstätter und Wolfgang Maier, Trainer und Vorstandsmitglied des deutschen Skiverbandes, über die Rolle der Eltern im Leistungssport. „Kinder dürfen kein Mittel zum Zweck sein, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen“, so Maier. Um an der spannenden Diskussionsrunde und dem Vortrag teilzunehmen, bedarf es keiner Anmeldung. Der Eintritt zum Vortrag und zur Podiumsdiskussion ist frei.

Am Eröffnungstag des Festivals, am Freitag, den 31. März um 14.30 Uhr wird von Michael Mölgg, dem Servicemann von Alex Vinatzer, ein Waxl-Kurs für Interessierte organisiert. Am Sonntag hingegen geht das „SKIDS“-Festival in die dritte und letzte Runde: Der Parallel-Torlauf steht auf dem Programm.

Das SKIDS-Programm:

Freitag, 31.3 | 14.30 Waxlkurs mit Michael Mölgg (direkt in der Talstation Rosskopf)

Samstag, 1.4 | 17.30 Vortrag von Monika Niederstätter (Stadttheater Sterzing)

Samstag, 1.4 | 19.00 Podiumsdiskussion mit Wolfgang Maier, Denise Karbon und Monika Niederstätter im Stadttheater Sterzing

Weitere Informationen findet man auf skids-festival.com.