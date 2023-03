Die Serie reißt: Spiel 2 geht an Linz

Bozen – Nach einem bis zur Schlussminute umkämpften Match in der Linz Arena zwischen den Steinbach Black Wings Linz und dem HCB Südtirol Alperia stellten die Stahlstädter mit einem verdienten 2:1 Sieg in der Serie auf 1:1. Schlüssel des Erfolges für die Heimmannschaft waren vor allem die mehrfachen Bully-Gewinne und die siegreichen Zweikämpfe, außerdem fanden die Foxes durch das hartnäckige und aggressive Forechecking der Linzer nicht zu ihrem Spiel.

Das Match. Coach Glen Hanlon nahm am Lineup keine Änderung zu Spiel 1 vor, einzig Pascal Brunner vom Farmteam Meran kehrte wieder ins Team zurück.

Starkes Stardrittel der Hausherren, die von ihrem Coach gut auf den Gegner eingestellt waren und die Weißroten durch ein aggressives Forechecking nicht zu ihrem Spiel kommen ließen. Nach einem ersten Abtasten gingen die Black Wings durch einen sehenswerten Treffer von St. Amant aus dem hohen Slot in Führung. Bozen erhöhte sofort den Druck, konnte sich außer einem Slapshot von Halmo, der das Tor nur knapp verfehlte, und einer Thomas Aktion, die von Tirronen unterbunden wurde, kaum klare Chancen erspielen. Die Foxes überstanden in Folge zwei Überzahlspiele der Stahlstädter schadlos, wenn auch mit etwas Mühe: Harvey musste gegen Gaffal und St. Amant entscheidend eingreifen. Kurz vor Drittelende spielte Hults Halmo mit einem Querpass frei, auch diesmal verfehlte sein Slapshot das Ziel.

Torloses Mitteldrittel in der Linz Arena und auch wenn die Foxes etwas besser ins Spiel kamen, setzte Linz immer wieder für Nadelstiche in der Bozner Defensive. Gazley scheiterte gleich zu Beginn an Tirronen, dann musste der Bozner Goalie zwei Fehler seiner Vorderleute ausbügeln. Nach acht Minuten tauchte Frigo urplötzlich allein vor dem Linzer Kasten auf und ließ Tirronen mit einem Haken elegant aussteigen, dem Treffer war aber eine Abseitsposition vorangegangen und zählte deshalb nicht. Nach einer guten Möglichkeit für McClure, der den Schuss aus dem Slot zu hoch ansetzte, verhinderte der Bozner Torhüter durch ein Big Save bei einem blitzschnellen 2:1 Konter und Abschluss von Dorion den zweiten Treffer für Linz. Nach einer weiteren Bozner Chance für Miceli wurde das Match etwas ruppiger und es setzte Bankstrafen für beide Teams ab. Im Spiel 4 gegen 4 lenkte der Bozner Torhüter einen Schuss von Haga kurz ab, Di Perna beförderte die Scheibe aus der Gefahrenzone.

Nach einem fulminanten Start der Hausherren kamen die Gäste durch Gazley, Frigo und vor allem Alberga zu einigen guten Einschussmöglichkeiten. Zu Mitte des Drittels verhinderte Harvey abermals mit einer Rettungstat gegen Knott Schlimmeres, im Anschluss gab es das zweite Powerplay des Matches für Bozen: es dauerte gerade einmal 10 Sekunden, bis Cole Hults aus spitzem Winkel abzog und die Scheibe zum weißroten Ausgleich in die kurze hohe Ecke beförderte. Ein kollektiver Schlaf und ein schlechter Wechsel der Weßroten führte zur abermaligen Führung der Hausherren: Romig war mit einem Lochpass von Dorion auf und davon und ließ Harvey aus kurzer Distanz keine Chance. Erst jetzt warfen die Talferstädter alles nach vorne, scheiterten aber an der gut gestaffelten Abwehr der Hausherren auch mit dem sechsten Feldspieler.

Am Sonntag, 12.März, kommt es in der Sparkasse Arena zu Spiel 3, das Match wird um 18:00 Uhr angepfiffen. Ticktes für diese Begegnung gib es im Vorverkauf morgen Samstag von 11:00 bis 13:00 Uhr im Büro und Sonntag von 11:30 bis 13:30 und ab 15:30 Uhr an den Stadionkassen.

Steinbach Black Wings Linz – HCB Südtirol Alperia 2:1 Serie 1:1 (1:0 – 0:0 – 1:1)

Die Tore: 04:03 Shawn St.Amant (1:0) – 50:12 PP1 Cole Hults (1:1) – 52:24 Emilio Romig (2:1)

Schiedsrichter: Fichtner/Hronsky – Bedynek/Riecken

PIM: 8:8

Torschüsse: 24:28

Zuschauer: 3461