Die Skifans kehren an die Saslong zurück

St. Christina – Nach einem Jahr zwangsbedingter Abwesenheit dürfen Skifans Weltcuprennen wieder hautnah miterleben. Für welche Emotionen die Zuschauer sorgen können, wurde vor kurzem beim Weltcup-Opening in Sölden deutlich, wo sie wesentlich zur gewohnten Stadion-Atmosphäre beitrugen. Umso größer ist die Vorfreude nun auf die 54. Saslong Classic, die am Freitag, 17. Dezember mit dem Super-G und am Samstag, den 18. Dezember mit der klassischen Abfahrt über die Bühne gehen wird. Eintrittskarten können auf der offiziellen Webseite https://www.saslong.org/de/tickets/ erworben werden.

Die besten Abfahrer der Welt werden sich am letzten Wochenende vor Weihnachten wie gewohnt über die dreieinhalb Kilometer lange Abfahrtsstrecke in Gröden stürzen und dabei versuchen, die altbekannten Schlüsselstellen wie die Sochers-Mauern, die Kamelbuckel und die Ciaslat bestmöglich zu meistern. Dabei werden sie aller Voraussicht nach Jagd auf jenen Rennläufer machen, der im Dezember 2020 Skigeschichte auf der Saslong geschrieben hat. Erst als zweiter Rennfahrer konnte Aleksander Aamodt Kilde in Gröden an ein und demselben Wochenende Abfahrt und Super-G gewinnen. Das war vor Kilde nur seinem norwegischen Landsmann Aksel Lund Svindal gelungen, der mittlerweile die „Ski-Pension“ in vollen Zügen genießt.

Wenn also Dominik Paris, Christof Innerhofer, Vincent Kriechmayr & Co. zum Angriff auf Kilde blasen, dann dürfen beim Super-G am Freitag, 17. Dezember und beim legendären Klassiker, der Abfahrt, am Samstag, 18. Dezember wieder Fans mit von der Partie sein. Die Freude über die Rückkehr der Fans ist beim ausrichtenden Saslong Classic Club selbstredend riesengroß. Seit kurzem sind Tickets für das große Grödner Ski-Spektakel erhältlich. „Wir sind natürlich überglücklich, dass die Fans wieder an die Saslong zurückkehren dürfen. Wie wichtig sie für die grandiose Stimmung bei unseren Rennen sind, wurde im vergangenen Jahr deutlich, als wir gezwungen waren, das Event ohne Publikum durchzuführen. Wir dürfen unser Ziel-Stadion bis zu 75 Prozent füllen. Unser Sicherheitskonzept sieht vor, dass alle Fans an der Eingangskontrolle den Green Pass vorweisen müssen, also geimpft, getestet oder genesen sind. Können die Mindestabstände nicht eingehalten werden, so zählt auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dazu“, erklären die Veranstalter vom Saslong Classic Club.

Die Weltcup-Klassiker in der Südtiroler Destination, die ein Herzstück des Skikarussells Dolomiti Superski darstellt, können im Zielraum, am Start, entlang der Strecke und in einem eigenen Bereich an den Kamelbuckeln hautnah mitverfolgt werden. Die Veranstalter bieten auch VIP-Tickets für die VIP SasLounge Platinum und die VIP SasLounge Feel Free an, wo die Gäste mit Delikatessen, guter Musik und vielen weiteren Überraschungen im beheizten Zelt rundum verwöhnt werden. Alle Informationen zu den verschiedenen Tickets und VIP-Paketen gibt es auf der offiziellen Webseite https://www.saslong.org/de/tickets/, wo die Eintrittskarten auch gekauft werden können.

Zum Skiweltcup in Gröden

Die Weltcup-Historie Grödens begann bereits 1969, als erstmals Rennen der höchsten Wettkampfserie im Alpinen Skisport in Südtirol gastierten. Sie waren die Generalprobe für die Weltmeisterschaften, die im Februar 1970 ausgetragen wurden. Die Titelkämpfe von damals begründeten das weltweite Renommee der Südtiroler Skidestination, das bis zum heutigen Tag anhält. Seit damals kehrt der Weltcup jedes Jahr auf die Saslong zurück, im Dezember 2021 bereits zum 54. Mal. Im September 2021 hat der italienische Wintersportverband (FISI) Gröden außerdem zum italienischen Kandidaten für die Ski-WM 2029 bestimmt.