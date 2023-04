Die Südtiroler Sporthilfe lässt bei der 36. Mitgliederversammlung aufhorchen

Bozen – Im Rahmen der 36. Mitgliederversammlung der Südtiroler Sporthilfe am Dienstag, 11. April wurde mit großer Genugtuung auf das erfolgreiche Jahr 2022 zurückgeblickt. Vor zahlreich erschienenen Mitgliedern und Ehrengästen wagte die Sporthilfe im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung in Bozen auch einen Ausblick auf das laufende Kalenderjahr 2023, das viel Neues verspricht.

Nach den Grußworten von Sporthilfe-Präsident Giovanni Podini sowie den Ehrengästen Arno Kompatscher (Landeshauptmann und Landesrat für Sport), Alex Tabarelli (Präsident des CONI-Landeskomitees) und Helmut Tauber (HGV-Bezirksvertreter) wurde zunächst dem im Februar verstorbenen Ehrenmitglied Franz Spögler gedacht, der sich sein Leben lang als Befürworter und Förderer der Südtiroler Sporthilfe eingesetzt hat.

Im Anschluss wurde auf das abgelaufene Jahr 2022 zurückgeblickt. Mit einem Betrag von 188.200 Euro konnte die Südtiroler Sporthilfe 229 Athletinnen und Athleten unterstützen, die im Rahmen der beiden mittlerweile zur Tradition gewordenen Scheckübergabefeiern übergeben wurden. Dabei unterstrich Präsident Podini die großartige Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern und Sponsoren, die eine tragende Säule für die Nachwuchsförderung darstellen. Außerdem wurden die zahlreichen, von der Sporthilfe organisierten Workshops und Vorträge aufgezählt, bei denen sich die Sportlerinnen und Sportler in den verschiedensten Bereichen weiterbilden konnten. Von großem Erfolg gekrönt waren auch die Sporthilfe Lotterie, in deren Rahmen rund 8.000 Lose verkauft wurden, das Forst Sporthilfe Golf Charity Event in St. Vigil in Seis, dessen Erlös ebenfalls in den Spendentopf der Sporthilfe floss und die große Sporthilfe Gala am 14. Oktober 2022, die zum ersten Mal in der Messe Bozen stattfand.

Nach 21 Jahren aufopferungsvoller Tätigkeit wurde im vergangenen Jahr auch Stefan Leitner als Leiter der Geschäftsstelle der Südtiroler Sporthilfe verabschiedet. Ihm wurde noch einmal für seinen Einsatz und seine Leidenschaft in seinen Aufgabenbereichen gedankt, die nun Georg Gasser als sein Nachfolger übernommen hat. Abschließend nutzte Giovanni Podini noch die Möglichkeit, um sich bei seinen Gremien, den treuen Partner, Mitgliedern und Fördermitgliedern, allen Vereinen und Verbänden sowie dem Amt für Sport und nicht zuletzt den Medien für die herausragende Zusammenarbeit zu bedanken.

Das Projekt „Great Season“ soll Brücken schlagen

Für das Kalenderjahr 2023 hat die Südtiroler Sporthilfe auch ein neues Ass im Ärmel. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde nämlich das Projekt „Great Season“ vorgestellt, welches als Brückenbauer zwischen ehemaligen Sportlerinnen und Sportlern sowie lokalen Unternehmen dienen soll. Disziplin, Fairness, Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit sowie der gekonnte Umgang mit Niederlage und Sieg sind nur einige der Fähigkeiten, die sich die Athletinnen und Athleten im Laufe ihrer Karriere aneignen. Diese sind auch für Unternehmen essenziell, aus welchem Grund die Südtiroler Sporthilfe ab dem Herbst 2023 aktiven und ehemaligen Sportlerinnen und Sportlern eine Aussicht auf eine weitere Karriere bieten will. Durch Lerneinheiten, die ortsunabhängig durchgeführt werden können und der praktische Input seitens der lokalen Unternehmen, können so Brücken geschlagen und neue Perspektiven geschaffen werden.