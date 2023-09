Die Südtiroler SprintChampions wurden ermittelt

Bozen – Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) hat am Samstag in Bozen die VSS/Raiffeisen Südtiroler SprintChampions ermittelt. Über 230 Kinder sprinteten auf der 60 Meter langen Strecke um die Landesmeistertitel und den Einzug in das Euregio-Finale.

In den vergangenen Monaten hat der VSS in acht Etappen landesweit die schnellsten Nachwuchssprinter*innen gesucht. Die schnellsten Kinder und Jugendlichen jeder Etappe qualifizierten sich für das Landesfinale des Südtiroler SprintChampions, welches am Samstag, 9. September auf dem CONI-Sportplatz in Haslach ausgetragen wurde. Der Läuferclub Bozen sorgte dabei für einen einwandfreien Ablauf der Veranstaltung. Unter den Augen von VSS-Obmann Paul Romen, VSS-Vorstandsmitglieder Josef Platter und Martin Unterholzer, Präsident des Läuferclub Bozen Andreas Widmann, Rennarzt Hubert Messner, ehem. VSS-Obmann Günther Andergassen und VSS-Leichtathletik-Referent Reinhold Rogen zeigten die Kinder auf der Laufbahn ihr Können.

Besonders die Finalläufe waren von knappen Entscheidungen geprägt und fast in allen Kategorien waren es nur Hundertstel, die über Siegerin oder Sieger entschieden haben. Die schnellste Zeit lief Jonathan Paul in der Kategorie U14. Er brauchte für die 60m lange Strecke gerade mal 7,95 Sekunden. In der Kategorie U10 hatten die Mädchen die Nase vorn. Shila Pichler holte sich in 9,42 Sekunden den Landesmeistertitel und bei den Buben ging der Titel an Moritz Sagmeister mit einer Zeit von 9,63 Sekunden.

„Alle Kinder haben heute ihr Bestes gegeben und große Begeisterung für den Sport gezeigt. Ein Dank gebührt auch den Eltern, Trainern und Betreuern, die ihre Kinder begleitet haben und tatkräftig unterstützen“, so Romen bei der Preisverteilung. Die Siegerinnen und Sieger des Landesfinales haben sich nun für das große Euregio-SprintChampion Finale in Innsbruck qualifiziert, wo sie am Samstag, 7. Oktober 2023 gegen die schnellsten Nachwuchssprinter aus Nordtirol und dem Trentino antreten werden.

VSS/Raiffeisen Südtiroler SprintChampion Landesmeister und die Qualifizierten für das große Euregio-Finale:

U8 Mädchen: Zeiten Finalläufe:

1. Cattani Anna 10,68

2. Kuppelwieser Pia 10,95

3. Bodner Ronja 11,27

4. Fischnaller Anna 11,37

5. Rainer Hannah 11,42

U8 Buben:

1. Gruber Kilian 10,48

2. Amort Noel 10,95

3. Plank Nathan 10,96

4. Ranzi Tizian 11,04

5. Ilmer Felix 11,10

U10 Mädchen:

1. Pichler Shila 9,42

2. Mair Alina 9,87

3. Sanzio Stella 9,88

4. Mauroner Lea 9,96

5. Perathoner Sara 10,19

U10 Buben:

1. Sagmeister Moritz 9,63

2. Greco Gabriel 9,78

3. Auckenthaler Moritz 9,99

4. Rainer Samuel 10,17

5. Prossliner Hannes 10,22

U12 Mädchen:

1. Notari Guessi 8,87

2. Seehauser Theresa 8,99

3. Steiner Miriam 9,09

4. Fink Hanna 9,46

5. Seehauser Clara 9,46

U12 Buben:

1. Paulenka Patrick 8,78

2. Lupieri Edoardo 9,03

3. Magoni Elias 9,24

4. Pichler Michael 9,29

5. Sanzio Lorenzo 9,44

U14 Mädchen:

1. Agstner Katharina 8,53

2. Oberhuber Emma 8,81

3. Knapp Lea 8,82

4. Kuppelwieser Anne 9,04

5. Hofer Nina 9,23

U14 Buben:

1. Pohl Jonathan 7,95

2. Knoll Moritz 7,96

3. Ausserhofer Tom 8,30

4. Niederrutzner David 8,56

5. Volgger Anton 8,93