Die Unter 16 gewinnt das Topspiel

Eppan/Rungg – Die Weißroten unter der Leitung von Mister Morabito schlagen Padua im FCS Center mit 2:0 und stehen nun an der Tabellenspitze von Kreis B – es treffen Costa (35.) und Vranici (81.)

Im Rahmen des 5. Spieltags der Rückrunde der nationalen U16-Meisterschaft der Serie C (Kreis B) setzt sich der FC Südtirol im Topspiel zuhause mit 2:0 gegen Padua durch und zieht somit an den Biancoscudati in der Tabelle vorbei. Die Weißroten führen damit nun das Klassement mit 24 Zählern an, mit zwei Punkten Vorsprung auf ihren heutigen Gegner. Giana Erminio folgt auf Rang 3 (mit 14 Punkten). Im heimischen FCS Center setzen sich die Jungs von Mister Giampaolo Morabito hochverdient im Spitzenspiel durch, dank der Tore von Costa vor dem Seitenwechsel (35.) und Vranici in der Schlussphase (81.).

FC SÜDTIROL – PADOVA 2:0 (1:0)

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Bahaj, Sula, Margoni, Gandler, Fontana, Buonavia (70. Seibstock), Hofer, Costa (82. Laurieri), Vranici, Fugaro (70. Zejnallahu)

Auf der Ersatzbank: Malsiner, Reng, Malcangio, Naffaa, Schwellensattl, Chanii

Trainer: Giampaolo Morabito

PADOVA: Mangiaracina, Bresciani (70. Ihnatov), Siviero (70. Leoni), Piva (70. Miotto), Lazzaretto, Bailo (56. Duminica), Benhassine, Caporello, Varagnolo (56. Montrone), Giacometti, Bosna

Auf der Ersatzbank: Pizzinato, Ntube, Peron

Trainer: Giuseppe Agostini

SCHIEDSRICHTER: Marco Cazzavillan

TORE: 1:0 Costa (35.), 2:0 Vranici (81.)