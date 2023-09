Die Weißroten nehmen auch zweite Hürde

Brescia/Bozen – Die Formation von Federico Valente übersteht auch die zweite Runde des Primavera-Pokals und schlägt Brescia mit 3:1 nach Verlängerung – in der Runde der letzten 64 des nationalen Tableaus warten nun die Bergamaschi von Albinoleffe

Im Rahmen der zweiten Runde des Primavera Tim Cups – ein von der Lega Nazionale Professionisti di Serie A organisierter Pokalbewerb – gastiert die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol bei Brescia im Centro Sportivo San Filippo und siegt mit 3:1 (0:0, 1:1) nach Verlängerung. Die Jungs unter der Leitung von Federico Valente nehmen nach dem Auftaktsieg bei Cittadella (2:1) am letzten Mittwoch also auch die zweite Hürde in Gruppe B der Preliminary Rounds.

In der Terra Bresciana startet der FCS gut in die Partie, bestimmt auch deren Rhythmus für die ersten 25 Minuten, ehe man etwas mehr zulässt und die Rondinelle etwas stärker aufkommen lässt. Die erste Halbzeit endet jedoch torlos. Das Spiel bleibt bis zur Schlussphase ausgeglichen, ab Spielminute 77 geht es dann Schlag auf Schlag: es gibt Elfmeter für die Gastgeber, Tomaselli verwandelt zum 0:1 aus der Sicht der Weißroten, die sich aber keineswegs aufgeben und nur drei Minuten später zum Ausgleich kommen – ebenfalls vom Punkt, Buzi hatte Verantwortung übernommen (80.). Da bis zum Ende der regulären Spielzeit nichts mehr Nennenswertes geschieht, geht es in die Verlängerung.

In Minute 102 verwertet dort Fugaro eine maßgenaue Flanke per Kopf zum 2:1, ehe Buzi mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 3:1-Endstand zehn Minuten später alles klarmacht (112.).

Zur Belohnung wartet nun in der Runde der letzten 64 am kommenden Mittwoch, den 27. September, ein Duell mit den Bergamaschi von Albinoleffe auf die Weißroten.

BRESCIA – FC SÜDTIROL 1:3 n.V. (0:0, 1:1)

BRESCIA: Fusi, Maffeis (104. Gussago), Faggiano (72. Savalli), Tomaselli, Pandini, Bedussi, Ghidini (89. Contessi), Maucci (72. Faye), Rizza (63. Grossi), Orlandi (63. Maisterra), Nuamah

Auf der Ersatzbank: Andreoli, Caliendo, Posniak

Trainer: Luca Berlingheri

FC SÜDTIROL: Arlanch, Balde, Testa (67. Hofer), Cangert (98. Margoni), Gander, Moutassime (77. Rottensteiner), Padovani (77. Fugaro), Uez, Buzi, Costa (67. Messner), Loncini

Auf der Ersatzbank: Tschöll, Bahaj, Cacciatore, Naffaa, Sula, Zejnullahu

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: Jules R. A. T. Mbei (Cuneo) | G. Boato (Padua) & V. Russo (Nichelino)

TORE: 1:0 Tomaselli (Elfmeter, 77.), 1:1 Buzi (Elfmeter, 80.), 1:2 Fugaro (102.), 1:3 Buzi (112.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Buzi (FCS | 20.), Pandini (B | 24.), Padovani (FCS | 60.), Tomaselli (B | 66.), Rottensteiner (FCS | 105.), Bedussi (B | 110.)

Rote Karte – Mister Valente (FCS | 75.)