Dieses Mal feiern die Rittner Buam SkyAlps in der Overtime

Von: luk

Klobenstein – Im zweiten Südtiroler Derby der Saison trafen die Rittner Buam SkyAlps am Samstagabend auf die Hockey Unterland Cavaliers. Wie auch vor einer Woche gegen den HC Meran ging es in die Overtime, dieses Mal durften aber die Buam jubeln: Eine fantastische Aufholjagd und das entscheidende 5:4 von Simon Kostner brachten den Blau-Roten den Extrapunkt ein.

In der Ritten Arena gab es gleich ein turbulentes Startdrittel zu sehen, denn keine zweieinhalb Minuten waren gespielt, da lagen die Unterland Cavaliers schon 2:0 in Führung. Beide Male begingen die Rittner Buam haarsträubende Fehler vor dem eigenen Tor, zuerst traf Michael Sullmann (0.38), dann Ruben Zerbetto (2.15). Im ersten Powerplay versuchten die Buam zu antworten, die Schüsse von Szypula und Hjorth konnte Gäste-Goalie Giovanelli aber mit den Schonern parieren (9.). Besser machten es die Cavs in ihrem ersten Überzahlspiel: Der Puck kam zu Girardi im Slot, der sich geschickt um Furlong drehte und auf 3:0 stellte (10.14). Den Fehlstart steckte Ritten aber gut weg. Dank der Treffer von Szypula (ein Kreuzeck-Schuss im Powerplay, 12.51) und Lang (bei seinem Schuss ins lange Eck stahl Graf Giovanelli die Sicht, 16.57) ging es nur beim 2:3 zum ersten Mal in die Kabinen.

Im Mitteldrittel erwischten die Buam wieder einen Fehlstart, denn nach nicht einmal einer Minute stand es 4:2 für die Cavaliers. Dieses Mal war aber viel Pech dabei: Der Puck sprang nämlich von einer Kante in der Bande zurück und landete auf Umwegen bei Ruben Zerbetto, der seinen zweiten Treffer erzielte (20.55). Die eben genannte Kante wurde in der Mitte des Drittels dann auch vom Eismeister repariert, war für eine längere Unterbrechung sorgte. Diese Verschnaufpause kam den Buam auch gelegen, die erneut verkürzten. Eine Sekunde nach dem Ablauf einer Strafe für die Cavaliers traf Insam genau unter die Schoner von Giovanelli (31.38). Der hatte im Penaltykilling zuvor einen Rittner Schuss nach dem anderen abgewehrt, gegen den Slapshot von Insam war er aber machtlos. Beim nächsten knappen Rückstand ging es für die Buam in die zweite Drittelpause.

Im Schlussdrittel kämpften die Rittner Buam für den Ausgleich und gegen die lauffreudigen Cavaliers entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Zuerst parierte Giovanelli einen Schuss von Simon Kostner mit dem Stock (45.), auf der Gegenseite war Furlong nach einem Drehschuss von Samitis zur Stelle (49.). In der 50. Minute zielte Szypula aus optimaler Position knapp drüber, wenige Minuten später wurde es kurios, als Giovanelli einen Distanzschuss von Lang in Fußballermanier per Kopf parierte und dabei seinen Helm verlor (53.). In den Schlussminuten bliesen die Buam zum Angriff und die Cavaliers verteidigten ihr Tor mit Händen und Füßen. Einen Schuss von Insam parierte Giovanelli mit dem Schoner (58.), der Verteidiger aus Bozen sollte es 14 Sekunden vor Schluss aber noch einmal versuchen und dieses Mal passte er (59.46), wodurch es in die Overtime ging. Die war dann nach 15 Sekunden schon entschieden, denn mit dem ersten Angriff der Buam erzielte Simon Kostner nach optimaler Szypula-Vorlage das 5:4 (60.15).

Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers 5:4 OT (2:3, 1:1, 1:0, 1:0)

Tore: 0:1 Michael Sullmann (0.38), 0:2 Ruben Zerbetto (2.15), 0:3 Girardi (10.14/PP1), 1:3 Szypula (12.51/PP1), 2:3 Lang (16.57), 2:4 Ruben Zerbetto (20.55/IU), 3:4 Insam (31.38/PP1), 4:4 Insam (59.46), 5:4 Simon Kostner (60.15)