Dieses Mal jubelt Cortina gegen die Rittner Buam

Cortina d‘Ampezzo – Für die Rittner Buam SkyAlps setzte es am Donnerstagabend die zweite Niederlage in Folge. Gegen S.G. Cortina Hafro musste sich die Truppe von Santeri Heiskanen mit 3:0 geschlagen geben und verpasste so erneut die Chance auf die Tabellenführung in der Master Round der Alps Hockey League.

Bisher hatten die Rittner Buam SkyAlps jedes der drei Spiele gegen Cortina gewonnen. Das merkte man auch im ersten Drittel, denn die Ampezzaner waren heiß auf das Spiel und wollten endlich für die Trendwende sorgen. So spielte sich die Partie zumeist im Defensivdrittel der Buam ab. Nach acht Minuten gingen die Gastgeber auch in Führung: In Überzahl sorgte Di Tomaso mit einer Direktabnahme von der linken Seite für das 1:0 (8.09). Drei Minuten später stand es dann schon 2:0, als ein Alverà-Schuss aus der zweiten Reihe an Hawkey vorbei ins Netz zischte (11.25). Ein denkbar schlechter Start für die bis dahin harmlosen Buam.

Im zweiten Drittel zeigten sich die Blau-Roten bemüht um den Anschlusstreffer, doch auch Cortina schraubte keinen Gang nach unten und es entwickelte sich ein ansehnliches Spiel. Der dritte Treffer ging dennoch auf das Konto der Gastgeber: Wieder schlug Cortina im Powerplay zu, dieses Mal durch Traversa aus dem Slot (27.45). Die beste Chance der Buam hatte Spinell in der 35. Minute. Auch er versuchte es aus dem Slot, doch De Filippo war mit den Schonern zur Stelle. Auf der Gegenseite machte es ihm Hawkey mit einem Glanzreflex gegen Saha nach (36.), sodass es bei der letzten Drittenpause auch beim 3:0 blieb.

Auch das Schlussdrittel versprach keine Besserung aus Sicht der Rittner Buam SkyAlps. Cortina spielte die Zeit geschickt runter und ließ nur sehr wenig zu, bemühte sich aber dementsprechend wenig um einen vierten Treffer. So verstrichen die 20 Minuten in Windeseile und der Sieg und das Shutout der Ampezzaner war in trockenen Tüchern. Für die Rittner Buam ist die Niederlage besonders bitter, denn mit einem Sieg hätten sie den ersten Tabellenplatz in der Master Round einnehmen können – dort thront jetzt Cortina. Eine Chance auf Wiedergutmachung gibt es aber schon am Samstag im Heimspiel gegen die Red Bull Hockey Juniors aus Salzburg.

S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Tore: 1:0 Di Tomaso (8.09/PP), 2:0 Alverà (11.25), 3:0 Traversa (27.45/PP)