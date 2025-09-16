Aktuelle Seite: Home > Sport > Diessl verpatzt WM-Halbfinale über 110 m Hürden
Diessl verpatzt WM-Halbfinale über 110 m Hürden

Dienstag, 16. September 2025 | 17:28 Uhr
APA/APA/ÖLV/SONIA MALETEROVA
Von: apa

Für Enzo Diessl ist am Dienstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im Halbfinale über 110 m Hürden Endstation gewesen. Der U23-Europameister kam nach der sechsten Hürde aus dem Rhythmus und wurde in seinem Lauf in 13,64 Sek. Siebenter. Für den 21-Jährigen wurde es der 20. Gesamtrang. WM-Gold ging an den US-Amerikaner Cordell Tinch, der sich in 12,99 Sek. vor den Jamaikanern Orlando Bennett (13,08) und Tyler Mason (13,12) durchsetzte.

“Die Enttäuschung sitzt sehr tief, es ist bitter, weil es mir nicht zum ersten Mal bei einem Großereignis passiert. Ich bin heute viel besser rausgekommen als im Vorlauf, habe alles gegeben, aber war eindeutig technisch nicht so safe heute”, sagte Diessl, der an der siebenten Hürde hängengeblieben war. “Die Saison war einfach superlang, die Form im Sommer optimal. Jetzt war es echt nicht leicht, die Spannung bei der dabei auch notwendigen Lockerheit aufrechtzuerhalten. Es ist ein sehr frustrierender Abschluss der Saison, weil ich aus der WM jetzt auch nicht wirklich etwas mitnehmen kann.”

In einer weiteren der nur vier angesetzten Medaillenentscheidungen am Dienstag setzte sich bei den Frauen über 1.500 m die Kenianerin Faith Kipyegon in 3:52,15 Min. vor Landsfrau Dorcus Ewoi und der Australierin Jessica Hull durch. Im Hochsprung ging der Titel mit der Jahresweltbestleistung von 2,36 m an den Neuseeländer Hamish Kerr, Silber gewann mit 2,34 der Südkoreaner Sang-hyeok Woo. Der Hammerwurf wurde mit 84,70 m eine Beute des Kanadiers Ethan Katzberg.

