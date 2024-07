Djokovic, Alcaraz im Viertelfinale – Switek hielt Goldkurs

Von: APA/dpa

Novak Djokovic und Carlos Alcaraz stehen bei den Olympischen Spielen in Paris im Viertelfinale. Der Serbe siegte am Mittwoch im Achtelfinale gegen Dominik Koepfer aus Deutschland mit 7:5,6:3. Auf dem Weg zur ersehnten ersten Olympia-Goldmedaille trifft der 24-fache Grand-Slam-Sieger in der Runde der letzten acht auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Topfavorit Alcaraz bezwang den Russen Roman Safiullin glatt mit 6:4,6:2. Bei den Frauen bleibt Iga Swiatek auf Goldkurs.

Djokovic, der erst Anfang Juni einen Eingriff am rechten Knie hatte, hatte mehr Probleme als in der Runde zuvor gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal. Den spanischen French-Open-Rekordchampion hatte der 37-Jährige über weite Strecken beherrscht. Diesmal entging der Serbe im ersten Satz nur knapp dem Tiebreak, auch weil Koepfer in der entscheidenden Phase ein paar Fehler zu viel unterliefen. Im zweiten Durchgang brachte ein frühes Break die Vorentscheidung zugunsten des “Djokers”.

“Ich erwarte nicht weniger als einen großen Kampf und ein enges Match”, sagte der Serbe mit Blick auf das kommende Duell mit Tsitsipas. Djokovic’ größtem Kontrahenten um Gold, dem Spanier Alcaraz, konnte Safiullin keine Probleme bereiten. Im Viertelfinale trifft der 21-jährige Iberer nun auf den US-Amerikaner Tommy Paul. Der Doppelbewerb mit Nadal ist für Alcaraz seit Mittwoch zu Ende. Das spanische Gespann verlor im Viertelfinale gegen die US-Doppelspezialisten Austin Krajicek und Rajeev Ram mit 2:6,4:6. Für den 38-jährigen Nadal könnte es der letzte Auftritt in Paris gewesen sein.

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev bezwang den Australier Alexei Popyrin mit 7:5,6:3. Der Italiener Lorenzo Musetti als nächster Gegner ist ebenfalls eine machbare Aufgabe für den Deutschen. Im Halbfinale könnte wie vor drei Jahren Djokovic warten. Aus ist Olympia indes für den als Nummer vier gereihten Ofner-Bezwinger Daniil Medwedew, der sich dem Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 3:6,6:7(5) geschlagen geben musste.

Für die Deutsche Angelique Kerber endete die Tennis-Karriere indes nach einem harten Kampf im Viertelfinale. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin unterlag der Chinesin Zheng Qinwen im Tiebreak des dritten Satzes knapp mit 7:6(4),4:6,6:7(6). “Ich werde das Match für immer in Erinnerung behalten. Es ist vorbei irgendwie. Es ist auch verrückt”, sagte Kerber. Im dritten Satz führte sie noch mit 4:1 und 6:5, ausgelaugt von der Hitze konnte sie die Führung aber nicht halten.

Zheng trifft nun auf die topgesetzte Swiatek. Die Polin musste gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins aber zwischenzeitlich kämpfen, um ihren Aufstieg sicherzustellen. Beim Stand von 6:1,2:6 und 4:1 für Swiatek gab die mit Bauchmuskelproblemen geplagte Collins auf. Im Halbfinale steht auch die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova, die gegen Barbora Krejcikova aus Tschechien mit einem 6:4,6:2-Sieg überraschte.