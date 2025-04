Djokovic verliert in Monte Carlo Auftaktspiel

Von: APA/sda

Nach dem topgesetzten Alexander Zverev ist am Mittwoch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo auch Novak Djokovic gleich in seinem Auftaktspiel ausgeschieden. Der Serbe unterlag dem ungesetzten Chilenen Alejandro Tabilo sang- und klanglos 3:6,4:6. Damit muss Djokovic weiter auf seinen 100. Turniersieg warten, zuletzt hatte er im vergangenen August bei den Olympischen Spielen Gold geholt. Tabilo hatte Djokovic schon im ersten Duell im Vorjahr in Rom bezwungen.

Weitergekommen ist hingegen der Weltranglisten-Dritte Carlos Alcaraz nach einem 3:6,6:0,6:1 über Francisco Cerundolo (ARG).