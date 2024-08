Djokovic vor US Open: “Ich will weiter Geschichte schreiben”

Von: APA/Reuters

Tennis-Olympiasieger Novak Djokovic fühlt trotz dem Gewinn nun aller großen Titel bzw. des Golden Slam weiter den Hunger auf mehr Erfolge. “Leute fragen mich, was ich nach der Goldmedaille in Paris denn jetzt noch gewinnen will”, sagte der Serbe am Wochenende vor den US Open in New York. “Das Ziel ist aber immer die Trophäe, diese Einstellung ändert sich für mich nicht. Ich fühle noch immer den Antrieb, fühle mich wettbewerbsfähig und ich will weiter Geschichte schreiben.”

Djokovic ist mit 24 Titeln bei Grand Slams Rekordgewinner und würde mit einem weiteren Erfolg die mit ihm gleichauf liegende Australierin Margaret Court überflügeln. Ein Triumph in New York würde den 37-Jährigen zudem zum ersten erfolgreichen Titelverteidiger bei diesem Major seit 2008 machen, als dies der Schweizer Roger Federer zustandegebracht hat. Die Titelverteidigung beginnt der “Djoker” am Montag in der Nightsession gegen Radu Albot aus Moldau. Djokovic: “Ich kann es nicht erwarten, unter den Lichtern und dem Lärm mit der Energie des Stadions auf den Platz zu gehen.”

Der Weltranglistenzweite hat heuer noch keinen Grand-Slam-Titel gewonnen. Holt er auch in zwei Wochen in Flushing Meadows nicht den Titel, dann bleibt er bei Bestreiten aller vier großen Turniere erstmals seit 14 Jahren ohne Major-Erfolg.