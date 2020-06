Pour Vous Et Nous überrascht im Frühjahrkriterium

Meran – Doppelsieg durch Notti Magiche und L’Estran für das Team Aichner im Großen Jagdrennen von Europa – Pour Vous Et Nous überrascht im Frühjahrkriterium – Broughton entscheidet Großes Jagdrennen von Rom für sich – Airsive bleibt weiter ungeschlagen

Der Schlusstag des Großen Turfwochenendes in Meran stand ganz im Zeichen des Besitzerteams der Familie Aichner. So endete das Große Jagdrennen von Eurpa mit einem Doppelsieg durch Notti Magiche (J. Faltejsek) und L‘Estran (J. Bartos) für die Hausherrren. Die beiden lieferten sich auf der Zielgeraden einen harten Zweikampf, den schließlich der Vorjahressieger Notti Magiche für sich entscheiden konnte. Platz 3 fiel an Al Bustan.

Auch das Kriterium der Vierjährigen endete mit einem Doppelsieg für den Rennstall Aichner. Das stallinterne Duell entschied schließlich der Außenseiter Pour Vous Et Nois mit Jan Myska im Sattel zu seinen Gunsten. Der Wallach ließ im Endspurt seinen höher eingeschätzten Stallgefährten Kölsche Jung (J. Bartos) und den Mitfavoriten Sky Constellation aus dem Rennstall von Christian Troger hinter sich.

Auf dem Cross Country Parcours setzte einmal mehr Broughton (J. Bartos) die Akzente. Der routinierte Wallach aus dem Rennstall Aichner entschied auf den letzten Metern ein packendes Duell mit Power Zar (J. Faltejsek) für sich.

Unter den 3-jährigen Hürdlern blieb Airsive erneut ungeschlagen. Mit seinem gewohnten starken Finish setzte der Wallach aus dem Rennstall von Christian Troger von der Konkurrenz ab und siegte schließlich sicher vor Singapore Rose (J. Bartos) und Belle Rousse (D. Pastuszka).