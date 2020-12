Doppelweltcup zum Saisonauftakt in Winterleiten

Winterleiten – Der Start des FIL Weltcups der Rennrodler auf Naturbahn steht vor der Tür. Vom 17. bis 19. Dezember steht in Winterleiten in Österreich gleich ein Doppelweltcup auf dem Programm.

Die Saison 2020/2021 wird mit Sicherheit keine normale Saison, daher müssen alle Athleten, Betreuer und Funktionäre mit einem negativen Coronatest zum Weltcuport anreisen, dort werden sie am Anreisetag erneut getestet. Die Mannschaftsführersitzung findet erstmals per Videokonferenz statt.

Das Weltcup-Programm beginnt am Mittwoch, 16. Dezember mit den Trainingsläufen. Am Donnerstag ab 9.30 Uhr wird der in Kühtai (AUT) abgesagte Weltcup nachgeholt, am Freitag ab 10.00 Uhr folgt der eigentliche Winterleiten-Weltcup. Am Samstagnachmittag geht der Weltcupauftakt mit dem Teambewerb zu Ende. Die Strecke in der Steiermark wurde in diesem Jahr um rund 100 Meter verkürzt, der Start wurde nach unten verlegt. Vorjahressieger sind Evelin Lanthaler (ITA) im Einsitzer Damen, Michael Scheikl (AUT) im Einsitzer Herren und im Doppelsitzer ging der Sieg an Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (RUS). Im Teambewerb setzte sich Österreich durch, vor Russland und Deutschland.

Wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen findet der FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn in der Saison 2020/2021 ohne Publikum statt. Alle Rennen werden auf der Homepage der FIL unter www.fil-luge.org im Livestream übertragen.

Das Programm, Winterleiten (AUT)

Mittwoch / Wednesday, 16.12.2020

09.30 Uhr Nationen Training

Donnerstag / Thursday, 17.12.2020 (1. Weltcup)

9.30 Uhr erster Wertungslauf Herren

10.20 Uhr erster Wertungslauf Damen

11.00 Uhr Weltcup-Finallauf Herren

anschl. Blumenzeremonie

11.45 Uhr Weltcup-Finallauf Damen / Final run women

anschl. Blumenzeremonie / followed by flower ceremony

12.30 Uhr erster Wertungslauf Doppel / First run doubles

13.30 Uhr Weltcup-Finallauf Doppelsitzer / Final run doubles

anschl. Blumenzeremonie / followed by flower ceremony

Freitag / Friday, 18.12.2020 (2. Weltcup)

10.00 Uhr erster Wertungslauf Doppel

10.30 Uhr erster Wertungslauf Damen

11.00 Uhr Weltcup-Finallauf Doppelsitzer

anschl. Blumenzeremonie

11.45 Uhr Weltcup-Finallauf Damen

anschl. Blumenzeremonie

Samstag, 19.12.2020 (2. Weltcup)

10.00 Uhr erster Wertungslauf Herren

11.15 Uhr Weltcup-Finallauf Herren

anschl. Blumenzeremonie

12.45 Uhr Teambewerb

anschl. Blumenzeremonie

Änderungen vorbehalten