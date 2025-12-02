Aktuelle Seite: Home > Sport > “Doro” triumphiert in Östersund
Biathlon

“Doro” triumphiert in Östersund

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 19:05 Uhr
Facebook/Dorothea Wierer - archiv
Von: mk

Was für ein Saisonstart von Dorothea Wierer: Die Biathlon-Königin aus Niederrasen sorgte am Dienstag im ersten Individualrennen des Weltcupwinters für die ganz große Überraschung und holte sich den Sieg! Mehr lest ihr auf SportNews.bz.

Bezirk: Pustertal

