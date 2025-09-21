Aktuelle Seite: Home > Sport > Dortmund nach 1:0 gegen Wolfsburg weiter Bayern-JÃ¤ger
Adeyemi entschied die Partie frÃ¼h

Dortmund nach 1:0 gegen Wolfsburg weiter Bayern-JÃ¤ger

Sonntag, 21. September 2025 | 21:34 Uhr
Adeyemi entschied die Partie frÃ¼h
APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: apa

Borussia Dortmund ist auch nach der 4. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga erster Verfolger des makellosen Tabellenführers FC Bayern. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Co. feierten am Sonntag im Signal Iduna Park gegen den VfL Wolfsburg einen 1:0-Erfolg und sind als einziges Ligateam neben den Münchnern noch ungeschlagen. Zwei Punkte fehlen auf Rang eins. Bayer Leverkusen trennte sich von Borussia Mönchengladbach 1:1, Union Berlin gewann bei Eintracht Frankfurt 4:3.

Sabitzer spielte im zentralen Mittelfeld bis zur 92. Minute und leitete den einzigen Treffer (20.) nach einem Fehler der Wolfsburger im Aufbauspiel mit ein. Karim Adeyemi traf nach Ryerson-Zuspiel schließlich aus 18 Metern sehenswert ins Eck, es war der erste Liga-Saisontreffer für den Ex-Salzburger. Bei den Wolfsburgern wurde Patrick Wimmer nach 73 Minuten ausgetauscht, sie sind nach ihrer ersten Niederlage mit fünf Zählern Zwölfter.

Punkt für Polanski bei Debüt

Leverkusen hält weiter bei nur einem Sieg. Gegen Gladbach verspielte der Meister von 2024 die drei Punkte erst in der 92. Minute. Der Ex-Austrianer Haris Tabakovic besorgte beim Debüt von Gladbachs Interimstrainer Eugen Polanski per Kopf das 1:1. Malik Tillman hatte Leverkusen, das als Elfter bereits sieben Punkte Rückstand auf die Bayern aufgerissen hat, in Führung gebracht (70.).

Union Berlin schloss mit dem Auswärtssieg in Frankfurt als Zehnter nach Punkten (je 6) zur sechstplatzierten Eintracht auf. Union-Kapitän Christopher Trimmel stand bis zur 72. Minute auf dem Feld, Leopold Querfeld verteidigte über die gesamte Distanz und verschuldete einen Elfer, aus dem in der 87. Minute das 3:4 resultierte. Herausragend im Dress der Gäste war Oliver Burke, der mit einem Triplepack (32., 53., 56.) glänzte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italien plant Steuersenkung fÃ¼r mittlere Einkommen
Kommentare
43
Italien plant Steuersenkung fÃ¼r mittlere Einkommen
Bischof Muser rÃ¤umt Fehler ein und setzt auf Transparenz
Kommentare
40
Bischof Muser rÃ¤umt Fehler ein und setzt auf Transparenz
TÃ¶dlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Kommentare
40
TÃ¶dlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
Kommentare
39
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
MÃ¼nchner Oktoberfest erÃ¶ffnet
Kommentare
38
MÃ¼nchner Oktoberfest erÃ¶ffnet
Anzeigen
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
Wennâ€™s hÃ¤ngen bleibt:
25 Jahre Lodenwelt
25 Jahre Lodenwelt
Vintl feiert ein StÃ¼ck Pustertaler Erfolgsgeschichte
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 