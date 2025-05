Dortmund nach 4:2 in Leverkusen weiter im CL-Platz-Rennen

Von: apa

Borussia Dortmund hat die Chance auf einen Champions-League-Startplatz gewahrt. Der zur Pause eingewechselte Marcel Sabitzer und Co. bezwangen Bayer Leverkusen am Sonntag in der 33. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga auswärts 4:2 und befinden sich damit als Fünfter mit 54 Punkten vor dem letzten Spiel in Schlagdistanz zum Dritten Eintracht Frankfurt (56) und Vierten SC Freiburg (55). Vermasselt wurde der Heimabschied von Xabi Alonso als Bayer-Coach.

Die sieben Ligaspiele unbesiegten Dortmunder, die ihre jüngsten fünf Pflichtspiele gewinnen konnten, treffen zum Abschluss noch auf den Vorletzten Holstein Kiel, Freiburg und Frankfurt treffen im direkten Duell aufeinander. Vor 30.000 Besuchern in der restlos ausverkauften BayArena erzielten Jeremie Frimpong (31.) und Jonas Hofmann (92.) die Treffer für die Gastgeber, die die Saison als Tabellenzweiter abschließen werden. Julian Brandt (33.), Julian Ryerson (43.), Karim Adeyemi (73.) und Serhou Guirassy (77.) trafen für den BVB.