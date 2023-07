Drei Bronzemedaillen bei Titelkämpfen in Molfetta

Molfetta – Drei Südtiroler Medaillen gab es bei der Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse in Molfetta, dank Zehnkämpfer Simon Zandarco und der beiden Herren-Staffeln des Athletic Club 96 Bozen.

Bereits gestern gewann die Bozner 4×100-m-Herrenstaffel Bronze. Die beiden Eigengewächse Alessandro Monte und Leonardo Badolato sowie der Trentiner Lorenzo Ianes und Jacques Riparelli landeten in guten 40.28 Sekunden (neuer Regionalrekord) auf Rang drei. Der Sieg ging an die Atletica Riccardi Milano (39.95), Silber holte La Fratellanza Modena in 40.23 Sekunden. Heute Abend folgte der nächste Streich der Talferstädter, diesmal über 4×400 m, wo Joao Carlos Pina Barros, der Bozner Abdessalam Machmach, Abdelhakim Elliasmine und Michele Tricca in 3:11.57 Minuten sich ebenfalls Bronze sicherten.

Eine Top-Vorstellung in Apulien zeigte Simon Zandarco. Der 24-jährige Zehnkämpfer holte sensationell Bronze mit 7.162 Punkten. Damit verbesserte der Gargazoner seine bisherige Bestmarke (6.945) um 215 Zähler. Im Weitsprung (7.09 m), über 110 m Hürden (15.06 Sekunden) sowie im Stabhochsprung (4.40 m) stellte das Aushängeschild vom SV Lana neue Bestmarken auf. Den Sieg schnappte sich der Trentiner Lorenzo Naidon mit beachtlichen 8.090 Punkten, vor Lorenzo Modugno (7.613). Der Bozner Jan Fragiacomo wurde Achter – ebenfalls mit neuer Bestmarke von 6.392 Punkten. Zandarcos Klubkollegin Linda Maria Pircher aus Burgstall belegte im Damen-Siebenkampf Platz sieben mit 5.015 Punkten.

Katja Pattis aus Tiers war in Molfetta die große Südtiroler Medaillenhoffnung im 3000-m-Hindernislauf. Das Aushängeschild vom Südtirol Team Club belegte jedoch nur den siebten Platz in 10:30.08 Minuten. Petra Nardelli aus Eggen wurde über 400 m Sechste mit der Zeit von 53.50 Sekunden. Rang acht im Weitsprung holte Anna Menz: Die Marlinger, die für Atletica Firenze startet, brachte es auf 5.89 m. Den Sprung in die Top Ten verpasste hingegen die Lananer Stabhochspringerin Nathalie Kofler, die sich mit 4.00 m mit dem elften Platz zufriedengeben musste.

Antonino Trio holte Bronze

Auch mehrere Asse vom Athletic Club 96 Bozen waren in Molfetta am Start. Weitspringer Antonino Trio sicherte sich mit 7.52 m die Bronzemedaille. 800-m-Läufer Abdelhakim Elliasmine stoppte die Zeitmessung bei 1:47.40 Minuten (5.), während der Bozner Stabhochspringer Nicolò Fusaro 5.10 m überquerte und Sechster wurde. In den Top Ten landeten auch 200-m-Sprinter Lorenzo Ianes (Neunter) und Geher Niccolò Coppini (Platz zehn).

Die Ergebnisse der Südtiroler bei der Italienmeisterschaft in Molfetta

Herren

200m: 9. Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 21.12

800m: 5. Abdelhakim Elliasmine (Athletic Club 96 Bozen) 1:47.40

400m Hürden: 12. Joao Carlos Pina Barros (Athletic Club 96 Bozen) 52.54

Gehen 10km: 10. Niccolò Coppini (Athletic Club 96 Bozen) 47.43

Weit: 3. Antonino Trio (Athletic Club 96 Bozen) 7.52

Stab: 6. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 5.10

Zehnkampf: 3. Simon Zandarco (SV Lana) 7.162

Zehnkampf: 8. Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 6.392

Staffel 4x100m: 3. Athletic Club 96 Bozen (Alessandro Monte, Jacques Riparelli, Leonardo Badolato, Lorenzo Ianes) 40.28

Staffel 4x400m: 3. Athletic Club 96 Bozen (Joao Carlos Pina Barros, Abdessalam Machmach, Abdelhakim Elliasmine, Michele Tricca) 3:11.57

Damen

400m: 6. Petra Nardelli (Südtirol Team Club) 53.50

3000 Hindernis: 7. Katja Pattis (Südtirol Team Club) 10:30.08

Weit: 8. Anna Menz (Atletica Firenze) 5.89

Stab: 11. Nathalie Kofler (SV Lana) 4.00

Siebenkampf: 7. Linda Maria Pircher (SV Lana) 5.015