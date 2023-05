Drei Goldmedaillen für Südtirols Kletterteams

San Martino di Castrozza – Für die Italienmeisterschaft in San Martino di Castrozza hatten sich 28 Südtiroler Kletterathletinnen und -athleten qualifiziert. Sie erzielten sehr gute Platzierungen, darunter drei erste Plätze, einige Podiumsplätze und Top-fünf-Ergebnisse. Der AVS Brixen schaffte es in der Teamwertung unter die drei Besten.

Vom 18. bis 20. Mai trafen sich besten jungen Kletterer Italiens zur Italienmeisterschaft der Kategorien U16–U20. 28 junge Südtiroler Athletinnen und Athleten hatten sich qualifiziert und nahmen in San Martino di Castrozza an den Bewerben teil. Geklettert wurden die Disziplinen Lead, Speed und Boulder. Zusätzlich wurden als Kombination die Ergebnisse der drei Disziplinen und die Teamleistung gewertet.

An den drei Wettkampftagen zeigten die jungen Südtiroler Teilnehmenden hervorragende Leistungen: insgesamt sicherten sie sich drei erste Plätze, dazu noch einige Podiumsplätze und Top-Fünf-Ergebnisse.

Drei Jugenditalienmeistertitel

In der Kategorie U16M gewinnt Alex Pichler vom AVS Meran mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 6,88 Sekunden überraschend den Speedwettbewerb. Eine weitere Goldmedaille sicherte sich Leonie Hofer vom AVS Passeier in der Kategorie U18F. Sie zeigte einen unglaublichen Kampfgeist und siegte mit einem Versuch Vorsprung auf die Zone vor der amtierenden Italienmeisterin Francesca Matuella. Zusätzlich zu diesem emotionalen Sieg konnte Leonie Hofer sich auch über den zweiten Platz in der Kombination freuen.

Samuel Perntaler vom AVS Brixen – startet in der Kategorie U20M – schaffte es, in der Finalroute bis zum Top zu klettern, und machte so den Sieg als Führender nach der Qualifikation perfekt. Er gewinnt auch die Kombination.

Weitere Podiumsplätze

Im Bouldern wird Bettina Dorfmann vom AVS Brixen in der U16F starke Zweite, Dritte wird sie im Lead und Zweite in der Kombination.

Auf der unglaublich anspruchsvollen Route in der Disziplin Schwierigkeitsklettern (Lead) gehen die Plätze zwei, drei und vier in der Kategorie U18F an Südtiroler Athletinnen. Kathrin Mock vom AVS Ritten gewinnt die erste Medaille für das Rittner Kletterteam bei Jugenditalienmeisterschaften. Aufs Podium schafft es auch Elsa Giupponi vom AVS Meran und Vierte wird Matilda Moar vom AVS Brixen.

Alina Benazzi vom AVS Meran (U20F) gewinnt bei ihrer letzten Teilnahme an der Jugenditalienmeisterschaften ihre erste Medaille und freut sich über den dritten Platz in der Kombination.

In der Teamwertung siegt Arco Climbing vor Climbing Side Roma und Dritter wird der AVS Brixen.

Weitere Top-Fünf-Platzierungen:

Matilda Moar vom AVS Brixen, 4. Platz der U18F Lead und 5. in Kombination

Fritz Engele AVS Meran, 4. Platz der U18M Lead, 5. Boulder und 5. Kombination

Lena Trojer, AVS Meran, 4. Platz der U20F Lead

David Grasl AVS Passeier, 4. Platz der U16M Boulder

Emma Benazzi, AVS Meran, 5. Platz der U18F Speed und Boulder

Alina Benazzi, AVS Meran, 5. Platz der U20F Speed

Alex Pichler, AVS Meran, 5. Platz der U16M Kombination.

Die Jugenditalienmeisterschaft der U10 bis U14 findet vom 2. bis 4. Juni in Bergamo statt. Für eine Teilnahme haben sich 37 Südtiroler Kletterathlet:innen qualifiziert.