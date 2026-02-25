Drei Punkte im Ländle

Von: ka

Bruneck – Nach den intensiven Monaten der Regular Season und dem spannenden Olympia-Intermezzo biegt der HC Falkensteiner Pustertal auf die Zielgerade ein. Heute trifft er auswärts auf die Pioneers Vorarlberg. Brunecks Head Coach Jason Jaspers kann auf das volle Line-up zurückgreifen, bei Vorarlberg fehlt hingegen Topscorer Collin Adams.

Die Wölfe starten etwas zu lässig in die Partie und kassieren gleich zu Beginn einen Gegentreffer: Eddie Pasquale kann einen Blueliner von Roehl nicht festhalten, und Pioneer-Youngster Luca Erne drückt den zweiten Rebound über die Linie. Die Schwarzgelben reagieren zögerlich, ein Alleingang von Nick Saracino ist in dieser Phase der einzige nennenswerte Angriff. Ein Powerplay für den HCP bringt den Ausgleich, ein Schlagschuss von Adam Almquist wird abgefälscht und Saracino bugsiert die Scheibe in die Maschen. Nach dem Ausgleich haben die Wölfe mehr vom Spiel. Zwei zentrale Schüsse von Mantinger (13.) und Purdeller (14.) bereiten Alex Caffi wenig Mühe und Alan Lobis trifft nur die Torumrandung (17.). Dafür gehen die Hausherren erneut in Führung, die Wölfe-Verteidigung lässt sich düpieren und Luca Erne kann nach Maier-Querpass im Rücken von Pasquale bequem zum 2:1 einschieben. Die letzte Minute im Startdrittel verbringt der HCP in Unterzahl, kommt aber nicht ernsthaft in Bedrängnis.

Die verbleibende Strafzeit nach der Pause killen die Schwarzgelben souverän und ziehen im Anschluss das Tempo wieder an. In der 24. Minute erzielt Rok Tičar den neuerlichen Ausgleich. Weil Marlon Tschofen einen HCP-Stürmer in den eigenen Goalie abräumt, geben die Schiedsrichter erst nach eingehender Sichtung der Videobilder grünes Licht. Wenig später legen die Wölfe im Powerplay noch eins drauf, Greg Di Tomaso erzielt per Direktabnahme am kurzen Eck den erstmaligen Führungstreffer. Eine kurze Druckphase der Pioneers mündet in einem gefährlichen Abschluss von Macierzynski, der aber noch entscheidend bedrängt wird. Der Ausgleich der “Pioniere“ kommt wenig später, als Henry Bowlby gerade in der Kühlbox Platz genommen hat: Nach nur sechs Sekunden muss Eddie Pasquale bei einem Onetimer ins lange Eck hinter sich greifen. Das Momentum ist nun wieder auf der Seite der Hausherren, und Pasquale muss bei Abschlüssen von Florchuk (31.), Gallant (33.) und Tschofen (36.) seine ganze Kunst aufbieten. Ein neuerliches Überzahlspiel der Pioneers kurz vor Ende des Mittelabschnitts verstreicht ereignislos, und so geht es beim Stand von 3:3 in die Pause.

Im Schlussdrittel lässt der HC Pustertal bei angezeigter Strafe die Scheibe über eine Minute lang kreisen, findet jedoch keine freie Schussbahn. Im anschließenden Powerplay sind die Wölfe drückend überlegen, bleiben aber ohne Torerfolg. Dieser stellt sich aber wenig später ein, als Mikael Frycklund nach Ierullo-Vorarbeit geschickt verzögert und den Puck über den Torhüter in die Maschen hebt. Die Wölfe nehmen nun geschickt etwas Tempo aus dem Spiel, während sich die Pioneers gegen die dräuende Niederlage stemmen und alles nach vorne werfen. Dies bietet dem HCP reichlich Platz für Konter, in Minute 54 hat Tommy Purdeller nach einem Alleingang mit einem schönen Haken das 4:2 auf dem Schläger, aber der Puck verspringt etwas. Dann kommen die Feldkircher nochmal zu einem Überzahlspiel (Lipon rettet in Not gegen einen aussichtsreich stehenden Angreifer), können dies aber nicht nutzen. Die Schlussoffensive der Montfortstädter verpufft zwei Minuten vor der Sirene im Nichts, weil Marlon Tschofen etwas übermotiviert zu Werke geht und auf die Strafbank geschickt wird, und so kann der HC Pustertal drei Punkte aus dem Ländle mit nach Hause bringen.

Übermorgen steigt in der Intercable Arena das letzte Heimspiel der Regular Season gegen Olimpija Ljubljana.

Pioneers Vorarlberg – HC Falkensteiner Pustertal 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Referees: KAINBERGER, NIKOLIC K., Fleischmann, Strimitzer

Goals PIV: 1:0 Erne L. (3.), 2:1 Erne L. (17.), 3:3 Tschofen M. (32./PP1)

Goals HCP: 1:1 Saracino N. (9./PP1), 2:2 Ticar R. (23.), 2:3 Di Tomaso G. (24./PP1), 3:4 Frycklund M. (48.)