Drei Testspiele in den kommenden Tagen

Bozen – Die Preseason in der win2day ICE Hockey League biegt allmählich auf die Zielgerade. Von Dienstag bis Donnerstag sind drei Testspiele angesetzt. Im Einsatz sind der HC Pustertal, der HC TIWAG Innsbruck, der HCB Südtirol Alperia und Migross Supermercati Asiago Hockey.

Zu einem besonderen Spiel kommt es am Dienstag für den HC Pustertal. Die „Wölfe“ testen in Brixen gegen seine Farmteams Wipptal Broncos Weihenstephan und Falcons Brixen. Es wird eine normale Partie gespielt, wobei jeder gegen jeden ein Drittel absolvieren wird. Der Eintritt ist frei.

Am Mittwoch kommt es zum ligainternen Duell zwischen dem HC TIWAG Innsbruck und dem HCB Südtirol Alperia. Beide Teams standen sich bereits vergangene Woche in Bozen gegenüber. In einem geschichtsträchtigen Spiel besiegte der HCB den HCI klar mit 10:0. Außerdem gastiert am Donnerstag Migross Supermercati Asiago Hockey beim Alps Hockey League-Champion von 2023, SIJ Acroni Jesenice.

Preseason win2day ICE Hockey League:

Dienstag, 10.09.2024:

20.00 Uhr: HC Pustertal – Wipptal Broncos Weihenstephan – Falcons Brixen

Mittwoch, 11.09.2024:

19.15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – HCB Südtirol Alperia

Donnerstag, 12.09.2024:

19.00 Uhr: SIJ Acroni Jesenice – Migross Supermercati Asiago Hockey