Dreispringer Kingley feiert Diamond-League-Debüt

Von: apa

Der 23-jährige Dreispringer Endiorass Kingley wird am Freitag in Monaco sein Debüt in der Diamond League geben. Der seit 29. Juni mit 16,85 m ÖRV-Rekordler trifft ab 20.35 Uhr u.a. auf den Führenden der Jahresweltbestenliste, Andy Diaz Hernandez (ITA/17,80), und Max Heß (GER/17,43). Am 20. Juli wird Kingley im Rahmen des World-Jump-Day im Linzer Transdanubia Athletic Sport-Zentrum an einem internationalen Wettkampf teilnehmen und zudem für die neue heimische Bestmarke geehrt.