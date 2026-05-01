Dritte Niederlage: FCS kämpft gegen den Abstieg

Von: ka

Genua/Bozen – Im Rahmen des vorletzten Spieltags muss sich die Truppe von Mister Castori im Stadio „Luigi Ferraris“ den Blucerchiati knapp mit 1:0 geschlagen geben. Abildgaards Kopfball in der 31. Minute entscheidet die Partie.

Im Rahmen des 37. und vorletzten Spieltags der Serie BKT 2025/26 muss sich der FC Südtirol auswärts knapp geschlagen geben. Im Stadio „Luigi Ferraris“ von Marassi unterliegen die Weißroten von Mister Fabrizio Castori Sampdoria mit 0:1 (0:1).

Als spielentscheidend erweist sich der Treffer von Abildgaard aus der 31. Spielminute: Er lenkt einen wuchtigen Brunori-Freistoß von der linken Strafraumgrenze per Kopf zum 1:0 ins rechte Eck. Nach dem Seitenwechsel zeigen die Gäste eine beherzte Reaktion, schaffen es jedoch nicht, ein paar richtig gute Torchancen in Zählbares umzumünzen. Somit bleibt es bei der knappen Niederlage aus der Sicht des FCS. 90 Minuten vor dem Ende der regulären Saison stehen die Weißroten mit 40 Zählern – punktegleich mit Empoli – einen Punkt über der Playout-Zone. Dort finden sich aktuell Virtus Entella (39) und Bari (37) wieder. Auf den direkten Abstiegsplätzen reihen sich aktuell Pescara, Spezia und Reggiana (allesamt 34) ein.

ERSTE HALBZEIT

Kurz vor Spielbeginn muss der eigentlich für die Sechser-Position in der Startelf vorgesehene Frigerio wegen Beschwerden gegen Ende des Aufwärmens passen, ihn ersetzt Tronchin. Der Anstoß erfolgt, wie üblich für die letzten beiden Spieltage, auf allen Plätzen gleichzeitig. Die Gastgeber stoßen an und kommen in der 4. Minute zur ersten Torchance: Den ersten Eckball der Partie bringt Ricci von links an den ersten Pfosten, wo Palma zum Kopfstoß kommt, diesen jedoch knapp über das Tor von Adamonis setzt. Kurz darauf schließt der erneut aufgerückte Palma von rechts in der Box ab, sein wuchtiger Versuch rauscht knapp über die Querlatte (10.). In der 17. Minute checkt der VAR einen ballfernen Zweikampf zwischen Palma und Pecorino, bei dem der FCS-Stürmer zu Boden geht, jedoch lag keine Tätlichkeit vor und Marchetti lässt weiterlaufen.

Richtig gefährliche Torraumszenen bleiben eher die Seltenheit, bis zur 31. Minute, als Molina sich kurz vor dem Strafraum gegen Cherubini nur noch mit einem taktischen Foul zu helfen weiß: Brunori bringt den fälligen Freistoß scharf ins Zentrum, wo Abildgaard eingelaufen kommt und ins rechte Eck zum 1:0 für Sampdoria einköpft. Die Weißroten mit einer ersten zaghaften Reaktion: El Kaouakibi fasst sich aus der zweiten Reihe ein Herz, verzieht jedoch deutlich (42.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff haben die „Blucerchiati“ den zweiten Treffer auf dem Fuß: Nach einem Ballverlust des FCS in der Vorwärtsbewegung treibt Begic einen Konter nach vorne, scheitert mit seinem zentralen Linksschuss aber an Adamonis – Veseli kann den Nachschuss von Brunori in extremis per Grätsche abblocken (44.). Mit dem 0:1-Rückstand aus der Sicht des FC Südtirol geht es in die Kabinen.

ZWEITE HALBZEIT

Unverändert geht es in die zweiten 45 Minuten: Die Weißroten stoßen an und zeigen sofort ein anderes Gesicht. Molina bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in die Gefahrenzone, wo Pietrangeli zum Kopfball kommt und das rechte untere Eck anvisiert: Martinelli wehrt den giftigen Aufsetzer zur Seite ab (47.). Kurz darauf wird Pietrangeli im Anschluss an den ersten Corner für den FCS erneut gesucht und gefunden, dieses Mal setzt er seinen Kopfstoß knapp über das Gehäuse der Hausherren (51.). Am anderen Ende kombiniert sich Begic mit Ricci in die Gäste-Box und schließt ab, doch Adamonis reagiert blitzschnell und kann so parieren (56.). Der FCS-Schlussmann hat bei einem Distanzschuss von Cherubini kurz darauf etwas mehr Mühe, kann den Ball aber im Nachfassen festhalten und den lauernden Begic antizipieren (64.).

Direkt im Gegenzug hält Martinelli den Flachschuss des eingewechselten Crnigoj sicher (65.). In Spielminute 72 trifft Begic den Ball nicht voll, sein Abschluss mit rechts aus der Ferne geht so vorbei. Mit Anbruch der Schlussphase verpasst Brunori per Grätsche ein Begic-Zuspiel von der rechten Seite um Haaresbreite (84.), ehe der frisch in die Partie gekommene Odogwu zur Riesen-Ausgleichschance für die Gäste kommt: Pecorino leitet ein hohes Zuspiel per Kopf in den Lauf seines Sturmpartners weiter, der sich gegen Hadžikadunić durchsetzt und wuchtig mit links abschließt – Martinelli hält den Vorsprung für die Gastgeber per Glanzparade mit dem Fuß fest (89.). In der sechsten Minute der Nachspielzeit legt Odogwu seinen Kopfstoß nach einer Freistoß-Flanke von Verdi von rechts über das Samp-Gehäuse (90+6.), ehe Federico Davi am anderen Ende Coda mit seinem Block den KO-Schlag verwehrt (90+7.). Das Match in Genua endet mit einer knappen 0:1-Niederlage aus Sicht des FC Südtirol.

UC SAMPDORIA – FC SÜDTIROL 1:0 (1:0)

UC SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli; Giordano, Viti, Palma (68. Hadžikadunić), Di Pardo; Abildgaard, Ricci ©️, Henderson (74. Conti); Cherubini (68. Cicconi), Brunori (90+1. Coda), Begic (90+1. Pierini).

Auf der Ersatzbank: Ghidotti, Ricco, Pafundi, Depaoli, Ferrari, Soleri, Esposito.

Trainer: Attilio Lombardo.

FC SÜDTIROL (4-4-2): Adamonis; S. Davi, El Kaouakibi (77. F. Davi), Pietrangeli, Veseli; Zedadka (61. Verdi), Tronchin (61. Crnigoj), Tait ©, Molina (82. Odogwu); Pecorino, Merkaj (82. Tonin).

Auf der Ersatzbank: Borra, Mancini, Masiello, Sabatini, Casiraghi, Frigerio, Brik.

Trainer: Fabrizio Castori.

SCHIEDSRICHTER: Matteo Marchetti (Ostia Lido) | Die Assistenten: Giuseppe Di Giacinto (Teramo) & Stefano Galimberti (Seregno) | Vierter Offizieller: Deborah Bianchi (Prato).

VAR: Marco Serra (Turin) | AVAR: Gianluca Manganiello (Pinerolo).

TOR: 1:0 Abildgaard (31.).

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Molina (FCS | 30.), Palma (SAM | 53.), Crnigoj (FCS | 62.), Conti (SAM | 90+3.) | Rote Karte – Athletiktrainer Chiodi (FCS | 24.).

ANMERKUNGEN: heiterer Nachmittag, Temperaturen um 21 °C, 28.625 Zuschauer.

Eckenverhältnis: 4-2 (3-0) | Nachspielzeit: 1 min + 6 min (+1).