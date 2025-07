Dritter Platz für Südtirol beim Arge-Alp-Schießsportwettkampf

Von: mk

München – Mit dem dritten Platz in der Gesamtwertung ist das Team des Südtiroler Sportschützenverbandes am 20. Juli vom Arge-Alp-Cup in München zurückgekehrt. Ein vergleichbares Ergebnis war zuletzt 1995 beim Wettkampf in Meran erzielt worden.

Die Wettbewerbe hatten am 18. und 19. Juli 2025 auf der Olympia-Schießanlage in Garching bei München stattgefunden. Nach einer einjährigen Pause traten Delegationen aus dem Alpenraum in den Disziplinen Luft-, Sport- und Schnellfeuerpistole sowie Luftgewehr gegeneinander an.

Besonders erfolgreich war die Juniorenmannschaft mit dem Luftgewehr, die den ersten Platz belegte und damit das Team aus Bayern auf Rang zwei verwies. Darüber hinaus konnten weitere Podestplätze sowohl in den Einzel- als auch in den Mannschaftswertungen erreicht werden.