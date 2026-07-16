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Belgier Merlier im Sprint wieder nicht zu schlagen

Dritter Tour-Etappensieg für Belgier Merlier

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 17:42 Uhr
Belgier Merlier im Sprint wieder nicht zu schlagen
APA/APA/AFP/LOIC VENANCE
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Von: apa

Der Belgier Tim Merlier hat am Donnerstag im Sprint einer 15-Mann-Gruppe auch die zwölfte Etappe der Tour de France gewonnen. Der Soudal-Profi setzte sich nach 179 km von Magny-Cours nach Chalon-sur-Saone nach einem Massensturz knapp vor dem Ziel souverän durch. Merlier behauptete sich vor dem Niederländer Olav Kooij (Decathlon) und seinem Landsmann Jasper Philipsen (Alpecin). Der 33-Jährige war schon auf der siebenten und achten Etappe erfolgreich gewesen.

Insgesamt war es für Merlier der bereits sechste Tageserfolg bei der Frankreich-Rundfahrt. Wie er überstanden auch die Klassementstars um den überlegenen Spitzenreiter Tadej Pogacar das sturzbeeinträchtigte Finale unbeschadet. Bevor es am Wochenende in die nächsten Gebirgsetappen geht, wartet am Freitag zwischen Dole und Belfort ein 206-km-Teilstück mit einer Erstkategorie-Bergwertung in der Schlussphase.

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