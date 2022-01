Duell um Top sechs zwischen Bregenzerwald und Gröden

Im einzigen Mittwochspiel der Alps Hockey League duellieren einander der EC Bregenzerwald und der HC Gherdeina valgardena.it. Beide Teams sind direkte Konkurrenten im beinharten Kampf um die Top sechs.

Alps Hockey League | 5.01.2022 | Schedule:

Mi, 05.01.2022, 19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: HOLZER, RUETZ, Eisl, Tschrepitsch. | >> PPV-Livestream <<

Nach dem erstmaligen Erfolg in Ritten (4:1), empfängt der EC Bregenzerwald am Mittwoch den HC Gherdeina valgardena.it. Die Südtiroler haben ihre letzte Begegnung am 28. Dezember gespielt – und da gegen den SHC Fassa Falcons eine 0:4-Niederlage bezogen. Aus den letzten fünf Begegnungen holten beide um die Top sechs kämpfenden Mannschaften nur jeweils einen Sieg. In der Tabelle trennt sie nur wenig: Während die Vorarlberger mit einem Punkteschnitt von 1,650 auf dem fünften Platz rangieren, liegen die Südtiroler mit 1,600 an neunter Stelle. In dieser Saison treffen sie erstmals aufeinander. In der Vergangenheit wurde dieses Duell mehrheitlich vom Heimteam gewonnen. Bei zwölf Begegnungen konnte sich nur zweimal die Auswärtsmannschaft durchsetzen. Die „Wälder“ müssen erneut ohne den am Unterkörper verletzten Julian Zwerger (6G|5A) auskommen. Karlo Skec könnte wieder im Tor stehen, beim Sieg in Ritten dominierte er mit 46 Saves.

· H2H AHL: ECB – GHE 4:8