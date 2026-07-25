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Kimi Antonelli/l. und Max Verstappen für Toto Wolff im Team denkbar

Duo Antonelli/Verstappen im Mercedes für Wolff denkbar

Samstag, 25. Juli 2026 | 12:39 Uhr
Kimi Antonelli/l. und Max Verstappen für Toto Wolff im Team denkbar
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/BRYN LENNON
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Von: APA/dpa

Eine Verpflichtung von Formel-1-Star Max Verstappen bleibt für Mercedes ein attraktives Szenario. Teamchef Toto Wolff bestätigte im Interview von Sky Sport F1, das im Rahmen der Vorberichterstattung zum Grand Prix von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr) ausgestrahlt wird, zwar für kommende Saison seine aktuelle Fahrerpaarung aus dem italienischen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli und George Russell aus England. Allerdings schloss er ein Zukunftsduo Antonelli/Verstappen nicht aus.

Verstappen hat bei Red Bull einen bis 2028 laufenden Vertrag. “Wir scheuen uns nicht, die beiden auch irgendwann vielleicht im Team zu haben”, sagte Wolff. Derzeit sei Mercedes aber mit der Dynamik im Rennstall “happy”. Um die Zukunft von Verstappen gibt es schon lange Spekulationen, zumal er dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt. “Man muss Kimi Zeit zum Entwickeln geben. Max ist am Zenit, kann alles”, meinte der Wiener Wolff über eine mögliche Fahrerpaarung des heute 19-jährigen Antonelli (19) und dem 28-jährigen Verstappen.

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