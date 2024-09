Duplantis gewinnt 100-m-Showduell gegen Warholm in 10,37

Von: APA/sda

Stabhochspringer Armand “Mondo” Duplantis hat das Showduell im Sprint über 100 Meter gegen 400-m-Hürdenläufer Karsten Warholm gewonnen. Der schwedische Doppel-Olympiasieger war am Mittwoch am Vorabend des Diamond-League-Meetings im Züricher Letzigrund in 10,37 Sekunden um zehn Hundertstelsekunden schneller als der Norweger. Duplantis verbesserte seine Bestzeit aus dem Jahr 2018 um zwei Zehntel.

Auch der 28-jährige Norweger lief persönliche Bestzeit und war mit 10,47 Sek. zwei Hundertstel schneller als bei seiner bisherigen Bestzeit, die er vor sieben Jahren aufgestellt hatte. Entstanden war die Idee ein Jahr zuvor in Monaco, als sich die beiden Koryphäen ihrer Disziplinen aus Skandinavien darüber unterhielten, wer wohl im Sprint schneller sein würde.

Vor 3.000 zahlenden Zuschauern ging Duplantis bei Windstille in Front und ließ sich nicht mehr einholen. Der unterlegene Norweger Warholm muss am Donnerstag bei der Einlösung seines Wetteinsatzes im Schweden-Shirt über 400 m Hürden starten. Den österreichischen Rekord über 100 m hält Markus Fuchs mit einer Zeit von 10,08 Sekunden.