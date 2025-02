Duplantis verbesserte Stabhochsprung-Weltrekord auf 6,27

Von: APA/dpa

Der schwedische Ausnahme-Stabhochspringer Armand Duplantis hat seinen Weltrekord erneut verbessert. Der 25-Jährige überquerte bei einem Hallenmeeting im französischen Clermont-Ferrand 6,27 Meter. Der zweimalige Olympiasieger konnte dabei seinen bereits elften Weltrekord bejubeln, wie der Leichtathletik-Weltverband mitteilte.

Erst jüngst war Duplantis beim Istaf Indoor in Berlin an dieser Höhe gescheitert. In Frankreich gewann er seinen Wettkampf schon mit einer Höhe von 6,02 Meter und war dann auch noch bei der Zugabe über die Weltrekordmarke erfolgreich.