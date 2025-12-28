Aktuelle Seite: Home > Sport > Durch Houston-Sieg: Raimann verpasst mit Colts das Play-off
Durch Houston-Sieg: Raimann verpasst mit Colts das Play-off

Sonntag, 28. Dezember 2025 | 09:25 Uhr
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
Von: APA/dpa

Bernhard Raimann hat mit den Indianapolis Colts die Teilnahme an den Play-offs in der National Football League (NFL) verpasst. Durch den 20:16-Sieg der Houston Texans bei den Los Angeles Chargers lösten die Texaner am Samstag (Ortszeit) das Play-off-Ticket, die Colts haben damit ohne eigenes Zutun endgültig keine Chance mehr auf die Teilnahme am Rennen um den Einzug in die Super Bowl. Indianapolis bestreitet erst am Sonntag (19.00 Uhr MEZ) ein Heimspiel gegen Jacksonville.

Mit einer Saisonbilanz von acht Siegen in 15 Partien war die Chance auf eine Play-off-Teilnahme vor den letzten beiden Spieltagen für Raimann und Co. ohnehin nur mehr theoretischer Natur gewesen. Der Wiener Tackle fehlt seinem Team derzeit aufgrund einer Ellenbogenverletzung.

Die Chance auf die Play-off-Teilnahme wahrte Baltimore. Angeführt von Running Back Derrick Henry gewannen die Ravens bei den Green Bay Packers 41:24. Henry erlief vier Touchdowns, so viele wie noch nie zuvor in seiner Karriere in einem Spiel. Beide Teams traten ohne ihre etatmäßigen Quarterbacks an. Bei Baltimore fehlte Lamar Jackson mit einer Rückenverletzung, er wurde durch Tyler Huntley ersetzt. Bei den Packers fiel Jordan Love mit einer Gehirnerschütterung aus, seinen Platz übernahm Malik Willis. Willis warf nicht nur einen Touchdown-Pass, sondern lief auch zweimal selbst in die Endzone.

