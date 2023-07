“Ein äußerst intensives Wochenende mit guten Punkten”

Mugello/Andrian – Mit 7 Fahrern in 2 Rennserien, gestaltete sich das vergangene Wochenende für das Südtiroler Team Target Competition als sehr intensiv.

In Mugello bei Florenz ging es mit 2 Fahrzeugen und den israelischen Brüdern Artem und Zakhar Slutski im Porsche Carrera Cup Italia an den Start, in der TCR Italy sogar mit 5 Hyundai Elantras. Hier waren die Fahrer: Marco Butti, Cesare Brusa, Rodolfo Massaro, Junesung Park und Junui Park.

Im Porsche Carrera Cup Italia zeigt der Trend bereits seit den letzten Rennen nach oben.

So auch im 1. Rennen am Samstag. Bei 33 Autos am Start, gelang Artem Slutski eine Top Ten Positionierung, er kam auf den ausgezeichneten 6.Rang, während sein Bruder mit P14 auch noch 2 Punkte nach Hause nehmen konnte.

In der TCR Italy gelang es dem erst 18 Jahre jungen Marco Butti schon zum 3. Mal in dieser Saison, im Qualifying die Pole Position zu erreichen, dies bei der unglaublichen Anzahl von 39 Fahrzeugen am Start.

Im 1. Rennen lief es für das junge Talent jedoch nicht nach Wunsch. Auf Grund eines Frühstarts wurde ihm eine 10 Sekundenstrafe auferlegt, diese warf ihn auf die hinteren Plätze zurück.

Bester Target Competiton Fahrer wurde Junui Park mit einem 6. Platz, Cesare Brusa wurde ins Kiesbett gedrückt und musste aufgeben. Massaro und Junesung Park landeten auf den hinteren Plätzen.

Im 2. Rennen des Porsche Carrera Cups am Sonntag, konnte nur Zakhar Slutski einen Punkt holen, er landete auf dem 15. Platz.

In der TCR Italy passierte Marco Butti das gleiche Missgeschick vom Vortag. Ein Frühstart bescherte ihm Strafsekunden die ihn von P5 auf P10 zurück warfen. Der junge Koreaner Junesung Park konnte den guten 7. Rang erobern. Die weiteren Fahrer landeten auf den hinteren Plätzen.

Die nächsten Rennen, sowohl des Porsche Carrera Cup‘s Italia, als auch der TCR Italy, finden vom 15.-17.9. in Monza statt.