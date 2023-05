Ein großer Umbruch im Landeskader Ski Alpin

Bozen – Beim Landeswintersportverband Südtirol haben die Planungen für die Saison 2023/24 längst begonnen. So wurden in den vergangenen Wochen etwa die neuen Landeskader zusammengestellt. In der Disziplin Ski Alpin blieben nach dem abgelaufenen Sportjahr nur wenige Steine auf den anderen, was drei neue Trainer und ein fast komplett neues Frauenteam eindrucksvoll untermauern.

Der Trentiner Enrico Vicenzi ist der neue Cheftrainer bei den Burschen. Der 47-Jährige aus Peio war selbst Athlet, ehe er im Trentino zunächst den Landeskader der Mädchen und im Anschluss der Burschen betreute. Von 2014 bis 2018 trainierte Vicenzi, der in Trient Wirtschaftswissenschaften studiert hat und auch FIS-Delegierter ist, den C-Kader der italienischen Nationalmannschaft und arbeitete dort unter anderem mit Simon Maurberger, Hannes Zingerle, Alex Hofer, Samuel Moling und Matteo Canins zusammen. Von 2018 bis zum Ende der abgelaufenen Saison war Vicenzi technischer Direktor beim Landeswintersportverband Trentino, ehe ihn Christian Thoma, der Verantwortliche Ski Alpin, für den Landeswintersportverband Südtirol engagieren konnte.

Unterstützt wird Vicenzi von Daniel Dorigo, der von 1995 bis 2003 Athlet der italienischen Nationalmannschaft war. Seit 2004 ist Dorigo nationaler Skilehrerausbilder und seit 2005 Trainer. Der Grödner trainierte von 2007 bis 2011 die Sportgruppe der Finanzwache, der er selbst angehört. Im Anschluss arbeitete der 46-Jährige zwei Saisonen mit dem Speed-Weltcupteam der Frauen, ehe er von 2013 bis 2022 das Europacupteam der Frauen im Speedbereich coachte. Im vergangenen Jahr gehörte Dorigo, der seit fast 20 Jahren in Kastelruth lebt, neuerlich dem erfolgreichen Weltcupteam der Damen in den schnellen Disziplinen an.

Tizian Gabrielli übernimmt bei den Frauen das Kommando

Bei den Frauen hat ab sofort Tizian Gabrielli das Sagen. Der 25-Jährige war selbst Athlet des Südtiroler Landeskaders, ehe er seine Trainerlaufbahn beim Trainingszentrum Überetsch-Unterland begann. Hier arbeitete der Trudner zunächst im Grand-Prix-Bereich, ehe er die Junioren betreute. In der abgelaufenen Saison war Gabrielli hingegen als Privattrainer engagiert. Nun das Engagement beim Landeswintersportverband. Komplettiert wird das Trainerteam bei den Frauen von Florian Runggaldier (Gröden), der vom Landeswintersportverband bestätigt wurde.

Den beiden Landeskadern Ski Alpin gehören in der Saison 2023/24 insgesamt 15 Athletinnen und Athleten an, von denen neun und somit 60 Prozent neu sind. Sie sollen vom vierköpfigen Trainerquartett an höhere Aufgaben herangeführt werden und nach Möglichkeit den Sprung in die italienische Nationalmannschaft schaffen.

Das sind die neuen Landeskader

Neun Athleten bilden im kommenden Sportjahr den Landeskader der Burschen. Bestätigt wurden Jakob Franzelin (Jahrgang 2005/SC Petersberg), Raffael Hopfgartner (2003/ASC Gsiesertal), Matthias Kaufmann (2004/ASC Schenna), Emanuel Lamp (2004/ASC Gsiesertal) und Francesco Riccardo Zucchini (2003/ASV Prad). Neu im Team sind Marc Comploj (2004/ASC Gröden), Jonas Feichter (2006/ASC Gsiesertal), Tommy Lochmann (2004/SC Vigiljoch) und Lukas Sieder (2005/RG Wipptal).

Bei den jungen Frauen wurde Bianca Gufler (2005/ASV Riffian Kuens) bestätigt, während Eva Sophia Blasbichler (2006/TZ Jochtal Gitschberg), Hanna Feichter (2006/ASC Gsiesertal), Leonie Girtler (2006/RG Wipptal), Rita Granruaz (2006/Skiteam Alta Badia) und Nora Pernstich (2006/TZ Überetsch-Unterland) neu dazu stoßen.