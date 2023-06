Ein Kanadier mit vertrautem Namen zum HCP

Bozen – Der Name des neuen Verteidigers könnte durchaus auf einen südtiroler Spieler schließen lassen. Richtig ist, dass der Neue sogar eine Vergangenheit im Innsbruck-Trikot aufzuweisen hat, seine Familie stammt jedoch aus Frankreich und Deutschland. Dennoch handelt es sich um einen echten Kanadier aus Manitoba: Joel Messner kommt zum HC Pustertal! Der 29-jährige hat bietet durchaus Gardemaße für einen Abwehrspieler: 94 kg verteilen sich auf 188 cm. Messner hat in der Vergangenheit aber auch bewiesen, Impulse nach Vorne setzen zu können. Die Karriere des Kanadiers brachte eine Ausbildung in der NCAA. Für die Universität von Nebraska agierte er im letzten der vier Jahre sogar als Kapitän. Der Sprung in das Profi-Eishockey erfolgte nahtlos: zwischen 2018 und 2021 pendelte Messner zwischen ECHL und AHL, vor dem Sprung nach Europa standen 90 Einsätze in der ECHL (58 Punkte) und 48 Einsätze in der AHL (zehn Punkte) zu Buche.

Die Innsbrucker Haie holten Messner im Sommer 2021 in die Liga. In Nordtirol hatte der Rechtsschütze keine Anlaufprobleme und war Teil es Offensiv-Zaubers der Haie. In 49

Spielen produzierte der Verteidiger elf Tore und 25 Zuspiele, nach dem vorzeitigen Ausscheiden seines Teams ließen ihn die Haie in die DEL2 wechseln. Dort verstärkte Messner die „Roten Teufel“ aus Bad Nauheim im Playoff (acht Spiele, zwei Tore).

2022/23 holte ihn Zvolen (Extraliga Slowakei) ins Team. Messner erreichte dort (zusammen mit Shane Hanna und Haie-Mitspieler Huntebrinker) das Finale, nun folgt die Rückkehr nach Tirol, diesmal zum HC Pustertal. Joel Messner erhält das Trikot mit der Rückennummer fünf.

Joel Messner: „Ich freue mich sehr darauf, nach Bruneck zu kommen und alle kennenzulernen. Ich durfte bereits mit den Haien Innsbruck in der neuen Arena spielen und habe nur Gutes über den Verein gehört. Ich kann es kaum erwarten und hoffe, dass wir eine lange Saison spielen werden.“

Patrick Bona beschreibt seinen Neueinkauf so: „Joel ist ein offensiv ausgerichteter Verteidiger, vernachlässigt dabei die Defensiv-Aufgaben aber nicht. Mit seinem Gewicht und der Größe gibt er uns die nötige Stabilität. Messner hat während seinem Jahr beim HC Innsbruck die Liga-Tauglichkeit unter Beweis gestellt und bewiesen, mit den punktestarken Verteidigern in der Liga mithalten zu können.“