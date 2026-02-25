Ein Punkt für Bozen in Ljubljana

Von: ka

Bozen – Hart umkämpftes Spiel in der Hala Tivoli für den HCB Südtirol Alperia, der zweimal einen Vorsprung aus der Hand gibt und anschließend selbst einem Rückstand hinterherlaufen muss, ehe er in den letzten Sekunden des dritten Drittels ausgleicht. Am Ende geht der Sieg jedoch an den HK Olimpija, der sich dank des verwandelten Penaltys von Mahkovec mit 4:3 nach Penaltyschießen durchsetzt. Die Foxes halten die Slowenen in der Tabelle dennoch auf Distanz, die aufgrund des direkten Vergleichs die Weiß-Roten nicht mehr einholen können. Gleichzeitig rückt jedoch der dritte Platz von Salzburg in weitere Ferne. Am Freitag geht es weiter mit dem Heimspiel gegen den EC KAC (19:45 Uhr), ehe die Regular Season am Sonntag auswärts in Vorarlberg abgeschlossen wird.

Coach Shedden muss auf die verletzten Barberio, Mantenuto und Bradley verzichten, ebenso auf den grippekranken Gibson sowie auf Larcher (Rotation). Marchetti kehrt ins Lineup zurück.

Das Spiel beginnt mit eher verhaltenem Tempo, beide Teams tun sich zunächst schwer, gefährlich zu werden. Die Partie nimmt während der ersten Überzahlsituation für die Slowenen Fahrt auf – doch Bozen trifft in Unterzahl: McClure entwischt in der 10. Minute Richtung Kolin und trifft genau ins Kreuzeck. Die Weiß-Roten verpassen mit Pollock zweimal knapp das 2:0, ehe Olimpija in der 12. Minute einen 3-gegen-2-Konter durch Drozg zum Ausgleich nutzt. Die Foxes reagieren entschlossen, werden zunächst durch Gersich und Schneider gefährlich und gehen dann in der 15. Minute erneut in Führung: Frigo bedient Gennaro, der aus dem Slot sehenswert unter die Latte trifft. Kurz vor Drittelende sorgt Boychuk mit einem Lattentreffer für Aufregung.

Nach überstandenem gegnerischem Powerplay startet Bozen mit eigener Überzahl ins Mitteldrittel und kommt durch Schneider und Gazley zu guten Chancen. Kaum wieder bei fünf gegen fünf schlägt jedoch Olimpija im Konter zu: Brennan zwingt Harvey zunächst zur Parade und verwertet dann selbst den Abpraller zum 2:2. Die Foxes bestimmen das Spiel und erarbeiten sich weitere Möglichkeiten, doch Kolin zeigt starke Paraden gegen Pollock und Gennaro. In der Schlussphase des Drittels melden sich auch die Slowenen wieder zu Wort, doch selbst in Unterzahl verteidigen die Südtiroler sicher.

Im Schlussabschnitt tut sich Bozen schwer, während Ljubljana aktiver agiert und mehrfach dem Führungstreffer nahekommt. Kurz nach der Hälfte des Drittels trifft Kapel mit einem Schuss, der vom Pfosten ins Netz hinter Harvey springt. Die Weiß-Roten finden zunächst keine Antwort, und Olimpija verpasst zweimal das 4:2 – erneut rettet einmal das Gestänge. Coach Shedden nimmt in der Schlussphase den Torhüter nicht zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, um die Tordifferenz im direkten Vergleich zu wahren. Dennoch drängt Bozen nach vorne und gleicht 16 Sekunden vor der Sirene aus: Schneider staubt aus kurzer Distanz ab, nachdem Valentine aufgelegt hat.

In der Verlängerung vergibt Olimpija zwei Großchancen durch Meier, entscheidet die Partie jedoch im Penaltyschießen für sich. Mahkovec erzielt den einzigen Treffer der Serie und sichert den 4:3-Erfolg.

HK Olimpija Ljubljana – HCB Südtirol Alperia 4 – 3 SO [1-2; 1-0; 1-1; 0-0; 1-0]

Tore: 09:31 Brad McClure SH1 (0-1); 12:00 Jan Drozg (1-1); 14:39 Matteo Gennaro (1-2); 25:54 T.J. Brennan (2-2); 51:13 Rok Kapel (3-2); 59:44 Cole Schneider (3-3); Entscheidender Penalty: Marcel Mahkovec

Torschüsse: 36-35

Strafminuten: 8-8

Schiedsrichter: Nikolic M., Ofner / Nothegger, Zgonc

Zuschauer: 3.643