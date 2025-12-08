„Ein Punkt in Monza mit Charakter und Herz!”

Von: ka

Monza/Bozen – Im U-Power Stadium trennen sich der Tabellenführer und die Weißroten mit einem 1:1-Unentschieden: Maric bringt die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung (32.), ehe der eingewechselte Odogwu in der Schlussphase den Ausgleichstreffer erzielt (76.).

Der FC Südtirol holt bei Tabellenführer Monza einen wertvollen Punkt, mit Willen, Charakter und Herz: Im Rahmen des 15. Spieltags der Serie BKT 2025/26 trennen sich die „Brianzoli“, im letzten Jahr aus der Serie A abgestiegen, und die Weißroten unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori im U-Power Stadium von Monza mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden. Es ist der siebte Punkt für den FCS in acht Auswärtsspielen.

In Hälfte eins überstehen die Gäste eine intensive Anfangsphase des Ligaprimus und kommen in der Folge zu gleich mehreren guten Torchancen; jedoch sind es die Gastgeber, die in Spielminute 32 in Führung gehen: Nach einer Carboni-Flanke von links trifft Maric sehenswert per Seitfallzieher zum 1:0. Der FCS jedoch steckt zu keinem Zeitpunkt auf und kommt mit Anbruch der Schlussphase zum verdienten Ausgleich: Odogwu hält – nach einer Veseli-Flanke von links und einem Abschlussversuch von Molina – im Getümmel die Fußspitze in den Schuss von El Kaouakibi, Delli Carri fälscht noch ab, doch das Leder findet den Weg zum 1:1-Endstand ins Tor (76.).

ERSTE HALBZEIT

Die Gastgeber stoßen an und haben die erste Torraumszene der Partie: Ex-FCS-Spieler Ciurria spielt den ersten Eckball der Partie kurz aus, bekommt den Ball wieder zurück und schlägt eine Flanke an den zweiten Pfosten, die Izzo mit dem Kopf nur streifen kann; das Leder geht links vorbei (2.). Kurz darauf kommt Mota im Rahmen eines Konters im Zentrum an den Ball, er zieht halbrechts in die Box ein und schließt flach ins kurze rechte Eck ab, Adamonis ist zur Stelle und hält (4.). Auf der Gegenseite wird Merkaj links in der Box angespielt, er zieht per Direktabnahme mit links ab, Thiam lenkt den wuchtigen Schuss stark über die Querlatte. Das Schiedsrichtergespann pfeift die Aktion aber wegen einer Abseitsposition des FCS-Stürmers zurück (9.). Der FC Südtirol ist richtig gut in der Partie und bleibt gefährlich: Casiraghi kommt nach Zuspiel von Pecorino bis an die linke Grundlinie, seine Hereingabe wird hoch in den Rückraum abgefälscht, wo Molina direkt draufhält: Izzo kann per Kopf in extremis klären (20.). Nur wenig später schlägt Casiraghi von knapp außerhalb des linken Strafraumecks eine präzise Flanke an den Fünfmeterraum, wo Merkaj zum Kopfstoß kommt; Thiam bewahrt die Seinen mit einer Glanzparade vor dem Rückstand (22.). Nicht einmal 60 Sekunden später versucht Pecorino, den weit vor seinem Tor stehenden Thiam per Distanzschuss zu überraschen – sein Schuss geht allerdings deutlich rechts vorbei (23.). In Spielminute 27 verhindert Delli Carri per Fallrückzieher als Defensivaktion, dass Merkaj alleine auf Thiam zulaufen kann. Im Gegenzug versucht sich Carboni aus der zweiten Reihe, sein Schuss fällt allerdings deutlich zu hoch aus (28.). Etwas gegen den Spielverlauf bringt Maric den Tabellenführer in Minute 32 in Führung: Carboni flankt von links in die Mitte, wo Maric die Hereingabe gekonnt kontrolliert und per Seitfallzieher zum 1:0 hoch im rechten Eck versenkt.

ZWEITE HALBZEIT

Unverändert geht es in die zweiten 45 Minuten. Die Weißroten versuchen sich weiterhin in der Vorwärtsbewegung: Molina flankt von rechts an den zweiten Pfosten und findet dort den Kopf von Zedadka, welcher seinen Versuch allerdings nicht genügend platziert und rund einen Meter am Tor von Thiam vorbeisetzt (49.). In der Folge flacht die Partie etwas ab, mit Anbruch der Schlussphase kommt der FCS aber zum Ausgleich: Eine Flanke von Veseli von der linken Grundlinie bleibt in der Gefahrenzone, der folgende Schuss von Molina wird abgeblockt; schließlich versucht sich El Kaouakibi, dessen Abschluss lenkt Odogwu im Getümmel mit der Fußspitze in Richtung Tor, Delli Carri fälscht noch leicht ab, Thiam ist machtlos, 1:1 (76.). Die Gastgeber erhöhen, mit der Punkteteilung konfrontiert, wieder die Schlagzahl: Nach einer weichen Hereingabe von links kann Petagna am Fünfmeterraum Adamonis antizipieren, trifft per Kopf allerdings nur den rechten Innenpfosten (86.). Zu Beginn der Nachspielzeit ist der FCS-Keeper bei einem Rechtsschuss von Colombo auf der Hut und wehrt zur Seite ab (90+1.). Es bleibt so beim 1:1-Unentschieden.

Die Weißroten nehmen den Trainingsbetrieb bereits am morgigen Vormittag (9. Dezember) im FCS Center wieder auf.

AC MONZA – FC SÜDTIROL 1:1 (1:0)

AC MONZA (3-4-2-1): Thiam; Carboni, Delli Carri, Izzo; Azzi, Pessina (C), Obiang, Ciurria (87. Galazzi); Keita Balde (68. Petagna), Maric (68. Colombo); Mota (80. Alvarez).

Auf der Ersatzbank: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Lucchesi, Sardo, Bakoune.

Trainer: Paolo Bianco.

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Kofler, El Kaouakibi (80. F. Davi); Zedadka, Casiraghi (C) (80. Pietrangeli), Tronchin (87. Masiello), Martini (66. Tait), Molina; Pecorino (66. Odogwu), Merkaj.

Auf der Ersatzbank: Poluzzi, Bordon, Mancini, Mallamo, Italeng, Coulibaly, S. Davi.

Trainer: Fabrizio Castori.

Schiedsrichter: Giovanni Ayroldi (Molfetta) | Assistenten: Paolo Bitonti (Bologna) & Gilberto Laghezza (Mestre) | Vierter Offizieller: Dario Madonia (Palermo).

VAR: Marco Monaldi (Macerata) | AVAR: Matteo Gariglio (Pinerolo).

Tore: 1:0 Maric (32.), 1:1 Odogwu (76.).

Disziplinarische Maßnahmen: Gelbe Karten – Martini (FCS | 10.), Odogwu (FCS | 87.), Carboni (ACM | 90+2.)

Anmerkungen: Vor Spielbeginn Schweigeminute im Gedenken an Tennis-Ikone Nicola Pietrangeli. Nachmittag mit heiterem Himmel, Temperaturen um 10–12 °C. 5.290 Zuschauer, davon 91 Gästefans. | Eckenverhältnis 3-0 (2-0) | Nachspielzeit: 1 min + 4 min.