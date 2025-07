Ein Routinier und ein Jungspund bleiben in Rittens Abwehr

Von: Ivd

Klobenstein – Einer steht in der Abwehrreihe der Rittner Buam SkyAlps schon seit einer gefühlten Ewigkeit seinen Mann, der andere befindet sich hingegen noch am Anfang seiner Karriere. Aber sowohl der erfahrene Marco Marzolini als auch der junge David Tauferer sorgen in der kommenden Saison wieder für möglichst wenige Gegentreffer: beide bleiben auf dem Ritten.

Gegen Marco Marzolini zu spielen, dürfte keinem Angreifer in der Alps Hockey League gefallen. Obwohl er „nur“ 1,76 Meter Körpergröße und 80 Kilogramm Gewicht misst, ist der Verteidiger eine hart zu knackende Nuss und hält seine Knochen immer ohne Angst hin. Der gebürtige Fassataler spielt seit der Saison 2019/20 für die Rittner Buam SkyAlps und hat mittlerweile schon über 300 Spiele für die Blau-Roten bestritten. Sein kompromissloser Verteidigungsstil ist gemixt mit seiner guten Technik und seiner Spielintelligenz ein wichtiger Bestandteil im Abwehrkollektiv der Buam. Auch in der vergangenen Saison, in der der 28-jährige Marzolini 66 Spiele bestritt und 19 Scorerpunkte (zwei Tore) beisteuerte.

Wie Marzolini bleibt auch David Tauferer ein Abwehrspieler der Rittner Buam SkyAlps. Er ist ein gebürtiger Rittner und hat es von der Jugendarbeit in die Alps-Hockey-League-Mannschaft geschafft, der er seit der Saison 2023/24 angehört. Im vergangenen Sportjahr kam der 20-jährige, 1,85 Meter große und 78 Kilogramm schwere Tauferer auf 56 Spiele und vier Assists. Er gehört wie viele seiner Altersgenossen zur jungen Garde, die auf dem Ritten die Zukunft des Eishockeys sichern soll. Talent hat er auf jeden Fall, außerdem ist er für sein junges Alter körperlich schon so gut wie ausgereift, womit er den Rittner Buam SkyAlps auch in den kommenden Jahren noch viel Freude bereiten kann.

„Obwohl Marco aus Fassa stammt, ist er mittlerweile für uns schon ein echter Rittner“, freuen sich die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath über diese Bestätigung. „Er frisst in der Abwehr viele Minuten und ist besonders im Penaltykilling eine Waffe. Außerdem ist sein Verhalten vorbildlich, er ist ein Profi durch und durch.“ Auch Tauferers Bestätigung ist für die beiden ein wichtiger Schritt: „David gehört den Rittner Jugendspielern an und entwickelt sich konstant weiter – auf die Jugend zu bauen, ist für Ritten fundamental. Er wird wie auch die anderen unserer Jungspunde immer mehr zum Zug kommen und muss dann seine Chance nutzen.“