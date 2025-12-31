Ein Schumacher in der Pole-Position in Toblach

Von: Ivd

Toblach – Der dritte und vorletzte Wettkampftag der Tour de Ski in Toblach stand ganz im Zeichen der neuen fünf-Kilometer-Heat-Mass-Start-Entscheidung der Männer – ein innovatives Format, dem große Neugier entgegengebracht wurde. In einer äußerst schnellen Heat setzte sich der US-Amerikaner Gus Schumacher durch und feierte einen souveränen Sieg.

Die zweite der insgesamt vier Heats erwies sich als die mit Abstand schnellste: Gleich sieben Athleten liefen zeitgleich an der Spitze, und am Ende war es Gus Schumacher (Jahrgang 2000), der sich mit einer Zeit von 9:35,4 Minuten den Sieg sicherte. Für den Amerikaner war es bereits der zweite Weltcupsieg seiner Karriere. Rang zwei ging an den Österreicher Benjamin Moser, Platz drei an den Norweger Lars Heggen.

Der Amerikaner setzte von Beginn an ein extrem hohes Tempo und riss damit alle Konkurrenten mit – so erklärt sich auch, warum die ersten sieben Athleten dieser Heat letztlich die Tageswertung bestimmten. Johannes Høsflot Klæbo kam nicht über Rang zwölf hinaus: In der dritten Heat lieferte er sich ein enges Duell mit Federico Pellegrino, setzte sich zwar im Zielspurt durch, konnte daraus jedoch keinen entscheidenden Vorteil für die Gesamtwertung ziehen.

Mit dem Sieg von Schumacher wurde die norwegische Dominanz der ersten beiden Wettkampftage in Toblach durchbrochen: „Ganz oben auf dem Podium zu stehen, macht diesen Tag für mich wirklich besonders. Skilanglauf macht unglaublich viel Spaß – vor allem, wenn alles zusammenpasst. Um den Sieg kämpfen zu können, ist etwas ganz Besonderes. Außerdem freut es mich sehr, sechs verschiedene Nationen unter den ersten sechs Plätzen zu sehen“, erklärte der US-Amerikaner im Ziel.

Benjamin Moser belegte mit nur zwei Zehntelsekunden Rückstand Rang zwei und durfte sich dennoch über sein erstes Weltcup-Podium freuen. Der 28-Jährige zeigte sich überglücklich: „Es ist einfach unglaublich, mein erstes Podium zu erreichen. Ehrlich gesagt hätte ich es an einem Tag wie heute nicht erwartet, aber ich wusste, dass es irgendwann kommen würde.“ Norwegen blieb dennoch auf dem Podium vertreten: Lars Heggen sicherte sich mit einer starken Schlussphase Rang drei.

Bester Italiener wurde Federico Pellegrino auf Platz 16, der sich nach dem Rennen kritisch zum neuen Format äußerte: „Leider belohnt dieses Format nicht die Platzierungen in den Heats, sondern ausschließlich die Gesamtzeiten.“ Johannes Høsflot Klæbo hingegen konnte sich trotz des durchwachsenen Ergebnisses weiterhin über die Führung in der Tour-de-Ski-Gesamtwertung freuen.

Am Nachmittag steht der Heat-Mass-Start der Frauen auf dem Programm.