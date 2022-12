Ein sehr wichtiges Derby für die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein – Den Rittner Buam SkyAlps steht ein richtungsweisendes Spiel bevor. Gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan geht es am Donnerstagabend in der Ritten Arena nicht nur um Punkte in der Alps Hockey League, sondern vor allem um auch um eine Top-vier-Platzierung in der IHL Serie A.

Das Südtiroler Derby wird von den Rittner Buam dementsprechend heiß erwartet. „Es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Alle nächsten Duelle gegen italienische Gegner sind das, schließlich geht es um die Halbfinal-Plätze für die IHL Serie A“, sagt Sportdirektor Adolf Insam. „Wir hoffen, dass wir am Donnerstag auch wieder auf Hayden Hawkey zurückgreifen können, er ist seit etwas mehr als einer Woche wieder im Mannschaftstraining“, spricht Insam den bisher verletzten Stammgoalie der Buam an. Damit wäre Leonhard Hasler der einzige Ausfall, den Chefcoach Santeri Heiskanen zu beklagen hat.

Schon am Samstag steht dann schon das nächste Spiel in der Alps Hockey League auf dem Programm. Dann gastieren die Rittner Buam SkyAlps in Österreich beim EHC Lustenau. „Wieder ein schwieriges Spiel, aber im Moment sind wir voll fokussiert auf Donnerstag. Wir denken von Spiel zu Spiel“, stellt Insam klar.

Alps Hockey League 2022/23

Donnerstag, 8. Dezember – 18.00 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan

Samstag, 10. Dezember – 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau

EHC Lustenau – Rittner Buam SkyAlps