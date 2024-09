Von: ka

Bozen – Die U17 muss sich zuhause Atalanta Bergamo knapp mit 2:3 (1:1) geschlagen geben, während die U16 (0:2) und die U15 (1:2) auswärts den gleichaltrigen Teams von Cagliari unterliegen.

Ein Spieltag ohne Punkte für die auf nationaler Ebene agierenden Jugendteams des FCS gegen ihre jeweiligen Gegner aus den Serien A und B. Die Unter 17 von Mister Alfredo Sebastiani muss sich zuhause Atalanta Bergamo knapp mit 2:3 (1:1) geschlagen geben und kassiert den finalen Knockout dabei erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Zuvor konnten die Weißroten den anfänglichen Rückstand – Martano hatte in Spielminute 35 für die Bergamaschi zum 0:1 getroffen – durch einen Doppelpack vom Elfmeterpunkt von Lorubbio (45. & 55.) zum zwischenzeitlichen 2:1 drehen, ehe Damiano, ebenfalls per Strafstoß, ausgleichen (64.) und schließlich am Ende den 2:3-Endstand zugunsten der Neroazzurri markieren konnte.

Im Rahmen ihres Meisterschaftsauftaktes müssen die auf nationaler Ebene agierenden U16- & U15-Teams des FC Südtirol, die identischen Spielkalendern folgen, gegen die gleichaltrigen Mannschaften von Cagliari Calcio im Crai Sport Center von Assemini ebenso jeweils eine Niederlage hinnehmen: die Unter 16 unter der Leitung von Coach Hannes Kiem unterliegt den Rossoblù Sardi von Federico Trudu mit 0:2, es treffen Pibiri vor (34.) und Boccia nach der Halbzeitpause (55.). Ähnliches Schicksal für die Unter 15 von Mister Homi Hilmi, die sich knapp mit 1:2 geschlagen geben muss: dabei gehen die Weißroten früh in Führung, Plattner verwandelt einen Elfmeter in der 13. Minute zum 1:0, doch die Sarden drehen noch vor der Halbzeitpause dank der Treffer von Sanna (22.) und Cinus (40 + 1.) die Partie.

U17 | SERIE A/B (2x45min)

FC SÜDTIROL – ATALANTA BERGAMO 2:3 (1:1)

FC SÜDTIROL: Coco, Mantovani, Mancini (75. Benevento), Brugnara (75. Bonetti), Bellesso, Zeni, Pajonk, Rech, Giambertone, Lorubbio, Ech Cheick (75. Forer)

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Fulterer, Passadore

Trainer: Alfredo Sebastiani

ATALANTA BERGAMO: Sonzogni, Percassi (70. Marrone), Nova (63. Bolis), Cojocariu, Modonesi (63. Kolakovic), Rinaldi, Pedretti (89. Camarà), Regonesi (46. Araboni), Martano, Damiano, Colombo

Auf der Ersatzbank: Villa, Calvo, Rinaldi, Hodiamont

Trainer: Tiziano Polenghi

SCHIEDSRICHTER: D. Kovacevic (Arco Riva) | I. Rusu (Trient) & G. Giannone (Arco Riva)

TORE: 0:1 Martano (35.), 1:1 & 2:1 Lorubbio (Elfmeter, 45.; Elfmeter, 55.), 2:2 & 2:3 Damiano (Elfmeter, 64.; 90 + 4.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten: (FCS) – / (ATA) Regonesi, Sonzogni

Gelb-rote Karte: Coco (FCS | 78., 85.)

Nachspielzeit: 2min + 5min

U16 | SERIE A/B (2x45min)

CAGLIARI CALCIO – FC SÜDTIROL 2:0 (1:0)

CAGLIARI CALCIO: Contini, Vargiu (63. Prosperini), Lo Verde, Sow, Camba, Piredda (63. Leomanni), Bellofiore (53. Mulas), Pibiri (76. Nocco), Farnese (63. Romano), Boccia (76. Fusco), Palacio (53. Garav)

Auf der Ersatzbank: Panko, Zaru

Trainer: Federico Trudu

FC SÜDTIROL: Cozzini, Galante (79. Koka), Bovo (72. Gjoka), Hasani, Zampiccoli, Montibelle, Bertamini (79. Annan), Schrott, Luby (79. Tribus), Ammate (72. Zandonatti), Stubbla (61. Wachtler)

Auf der Ersatzbank: Gurschler

Trainer: Hannes Kiem

SCHIEDSRICHTER: Giovanni Maria Ortu (Carbonia) | M. Ortu & A. Gatto (beide Cagliari)

TORE: 1:0 Pibiri (24.), 2:0 Boccia (55.)

ANMERKUNGEN: –

U15 | SERIE A/B (2x40min)

CAGLIARI CALCIO – FC SÜDTIROL 2:1 (2:1)

CAGLIARI CALCIO: Filippini, Xaxa, Soro, Cinus (76. Murru), Ventre, Giandon, Biondo, Schiffini, Sanna (76. Pooli), Chiminelli (51. Idrissi), Derosas (66. Pireddu)

Auf der Ersatzbank: Pittau, Pani, Isola, Spano

Trainer: Davide Carrus

FC SÜDTIROL: Merdian, Bortolotti (58. Bussolaro), Yamoah (41. Ramoser), Antonuccio, De Carlo, Plattner, Pohl, Schrott, Shima (48. Eschgfeller), Gurschler (80 + 1. Zinzoll), Leitner (48. Hassl)

Auf der Ersatzbank: Tait, Bolognani

Trainer: Mohamed Hilmi

SCHIEDSRICHTER: Valentina Cadoni (Cagliari) | A. Porcu & D. Figus (beide Oristano)

TORE: 0:1 Plattner (Elfmeter, 13.), 1:1 Sanna (22.), 2:1 Cinus (40 + 1.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten: (CAG) Chiminelli (28.), Pireddu (69.), Cinus (74.), Biondo (80 + 3.), Pooli (80 + 6.) / (FCS) Antonuccio (69.) | Nachspielzeit: 1min + 8min