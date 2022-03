Ein Stück Vereinsgeschichte: FCS im Finale des Serie C-Pokals

Bozen – Es ist ein Stück Vereinsgeschichte, was sich heute im Drusus-Stadion zugetragen hat: der FC Südtirol schlägt im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia Serie C Fidelis Andria mit 3:1 (2:1) und zieht somit – nach dem 4:0-Erfolg im Hinspiel im Stadio „Degli Ulivi“ – souverän zum ersten Mal in seiner Geschichte ins Endspiel des Pokalbewerbs ein. Dort wartet am 9. März (auswärts) und am 6. April (zuhause) Ligarivale Padua, welcher sich seinerseits gegen Catanzaro (1:1, 1:0) durchsetzen konnte. Im zweiten Akt der Vorschlussrunde beginnen die Mannen von Mister Ivan Javorcic bestrebt, müssen jedoch durch die Auswechslung von Kapitän Fink (17.) personalbedingt einen frühen Rückschlag hinnehmen und geraten in der 33. Minute auch ergebnistechnisch zunächst ins Hintertreffen – Messina erobert den Ball an der Strafraumgrenze des FCS und spielt einen Lochpass in die Box zu Ortisi, welcher mit links diagonal zum 0:1 für die Gäste trifft. Die Reaktion der Weißroten lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Fischnaller trifft nur vier Minuten nach dem Gegentor den Pfosten (37.), ehe er erneut nur 120 Sekunden später nach einer maßgenauen Heinz-Flanke mit einem 100. Treffer unter den Profis den Ausgleich besorgt (39.). Noch vor dem Seitenwechsel drehen die Gastgeber die Partie, als Mawuli Eklu nach einem Beccaro-Abschluss per Abstauber zum 2:1 sein erstes Tor im Trikot der Weißroten erzielt (42.). Nach dem Seitenwechsel markiert Fischnaller nach Beccaro-Zuspiel mit einem flachen Diagonalschuss den 3:1-Endstand (57.).

Der FC Südtirol trifft im Rahmen des Halbfinal-Rückspiels des Italienpokals der Serie C zuhause auf Fidelis Andria. Das Hinspiel im Stadio „Degli Ulivi“ am 19. Jänner endete mit einem souveränen 4:0-Erfolg für die Weißroten, wo zwei Spieler der Biancoazzurri nach wenigen Minuten des Feldes verwiesen wurden, sodass der FCS für rund 70 Minuten in doppelter Überzahl agierte. Es trafen Casiraghi (per Elfmeter) und Odogwu vor dem Seiten-wechsel, Fink und ein Eigentor von Nunzella markierten nach der Pause den 4:0-Endstand.

Zuvor konnte sich der FC Südtirol nach einem Freilos in der ersten Runde gegen folgende Teams in dieser Reihenfolge im Pokalbewerb durchsetzen: Giana Erminio (4:1), Juventus U23 (2:1) und Teramo (3:0). Fidelis Andria hingegen behielt gegen Bari (1:0), Virtus Francavilla (2:1 n.V.), Foggia (3:2) und Piacenza (1:0) die Oberhand.

Die beiden Halbfinalduelle werden durch Hin- und Rückspiel entschieden. Gibt es nach 180 Minuten einen Gleichstand an Toren gibt, so geht es in die Verlängerung und eventuell ins Elfmeterschießen. Im Endspiel (ebenfalls mit Hin- und Rückspiel) wartet Padua auf den Sieger zwischen dem FCS und Fidelis Andria. Die Partien finden am 09.03 und am 06.04.2022 statt.

Mister Ivan Javorcic rotiert ein wenig, vertraut aber auch heute auf sein bewährtes 4-3-2-1: vor Torhüter Meli bilden Fabbri, Vinetot, Malomo und Heinz die Vierer-Abwehrreihe, H’Maidat, Fink und Eklu besetzen das Zentrum. Voltan und Galuppini unterstützen Stürmer Fischnaller.

Coach Vito Di Bari schickt die Gäste in einem 4-2-3-1 auf den grünen Rasen: vor Keeper Vandelli bilden Ciotti, De Marino, Monterisi und Carullo die defensive Viererkette, Bonavolontà und Urso agieren auf der Doppel-Sechs. Ortisi, Bartoletti und Calamita unterstützen Stoßstürmer Messina.

FC SÜDTIROL – SSD FIDELIS ANDRIA 3:1 (2:1)

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Meli; Fabbri (46. Zandonatti), Vinetot (78. Curto), Malomo, Heinz; Mawuli Eklu, Fink (17. Beccaro), H’Maidat; Voltan (78. Mayr), Galuppini; Fischnaller (61. Moscati)

Auf der Ersatzbank: Poluzzi, Theiner, Lechl, Casiraghi, Zaro, De Col, De Marchi

Trainer: Ivan Javorcic

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Vandelli (83. Paparesta); Ciotti (83. Graziano), De Marino, Monterisi, Carullo; Bonavolontà, Urso; Ortisi (73. Cirillo), Bortoletti (83. Guacci), Calamita (58. Leonetti); Messina

Auf der Ersatzbank: La Forgia

Trainer: Vito Di Bari

SCHIEDSRICHTER: Mattia Pascarella (Nocera Inferiore) | Assistenten: Mattia Regattieri (Finale Emilia) & Marco Porcheddu (Oristano) | 4. Offizieller: Abdoulaye Diop (Treviglio)

TORE: 0:1 Ortisi (33.), 1:1 Fischnaller (39.), 2:1 Mawuli Eklu (42.), 3:1 Fischnaller (57.)

ANMERKUNGEN: heiterer Nachmittag, Temp. um 11-12°C, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karte: Leonetto (FA | 70.)

Eckenverhältnis: 5-3 (2-3)

Nachspielzeit: 1min + 3min