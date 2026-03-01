Ein Tor reicht zum Sieg gegen den VSV

Von: ka

Villach/Bruneck – Am letzten Spieltag der Regular Season ist der HC Falkensteiner Pustertal zu Gast beim EC iDM Wärmepumpen VSV in der Villacher Stadthalle. Während die Kärntner in diesem Spiel ihr Heimrecht für die Preplayoffs verteidigen müssen und sogar noch auf Platz 7 vorrücken könnten, geht es für den HCP „lediglich” um Platz 5 oder 6. Beim Pick-Modus für die Playoffs macht dies jedoch keinen großen Unterschied. Beim HCP fehlt lediglich Matthias Mantinger, beim VSV muss Coach Allard auf die Verteidiger Steven Strong und Dylan McPherson verzichten.

Der HCP startet schwungvoll in das Spiel und kommt gleich in der Startphase zu einem Powerplay, welches aber außer einem unpräzisen Schlagschuss von Almquist nichts einbringt. Danach kämpfen sich die Hausherren ins Spiel und verlagern das Spiel vermehrt ins Verteidigungsdrittel des HCP, Pasquale ist jedoch stets auf dem Posten. In der 7. Spielminute fällt durch eine schöne Offensivaktion dann doch der Führungstreffer für den HCP: Saracino umkurvt mit viel Speed den Kasten der Villacher, legt perfekt zurück auf Osmanski und dieser vollendet in Torjägermanier ins lange Kreuzeck – das 1:0 ist der erste Saisontreffer für den US Boy! Die Adler reagieren mit wütenden Gegenangriffen, Pasquale bleibt jedoch gegen Scherbak und vor allem bei einem Monstersave im Sitzen gegen Teasdale Sieger. In der Folge geht durch einige Nickligkeiten der spielerische Faden in der Partie verloren, der HCP kann auch das zweite Powerplay des Tages nicht in Zählbares ummünzen und somit geht es beim Stand von 0:1 zum ersten Mal in die Kabinen.

Im zweiten Drittel versucht der VSV erneut alles, um den Ausgleich zu erzielen, der HCP verteidigt sich – mit einem bärenstarken Pasquale im Rücken – jedoch sehr geschickt und ist trotz vier Powerplays der Villacher insgesamt das gefährlichere Team. Vor allem das Penalty Killing der Wölfe funktioniert hervorragend, der VSV wird auch in einer 50sekündigen doppelten Überzahl nicht richtig gefährlich, während der HCP gleich drei hochkarätige Shorthander-Chancen im Mitteldrittel vorfindet. Der gut aufgelegte Cannata bleibt aber gegen Saracino, Almquist und Osmanski Sieger, wobei ihm gegen den Schweden auch das Glück zur Seite steht, denn der vom Goalie abgelenkte Puck kullert nur haarscharf am Villacher Tor vorbei. Somit bleibt das zweite Drittel torlos und der HCP nimmt die knappe Führung mit in die Kabine.

Im Schlussdrittel verwaltet der HCP den Vorsprung, ohne sich zu verausgaben. Der VSV kann den schwarz-gelben Abwehrriegel selten knacken und wenn doch ist ein Eddie Pasquale in Playoffform zur Stelle. So zeigt der Goalie des HCP zwei tolle Fanghandparaden bei Abschlüssen aus kurzer Distanz von Van Nes und Budgell und bei einem Lattentreffer von Helewka hat er auch das Glück des Tüchtigen. Gut zwei Minuten vor der Schlusssirene nimmt Allard noch Cannata für einen sechsten Feldspieler vom Eis, dies ändert jedoch nichts mehr am Resultat und somit beendet Pasquale mit seinem vierten Saison-Shutout die Regular Season.

Nun kann sich der HCP neun Tage lang auf die Playoffs vorbereiten. Das erste Viertelfinalspiel findet am Dienstag, den 9. März auswärts statt. Am Donnerstag, den 11. März um 19.45 Uhr erfolgt dann der erste Puckeinwurf für Spiel 2 der „Best of Seven“ Serie in der Intercable Arena. Der Gegner für diese Viertelfinalserie wird direkt im Anschluss an das letzte Preplayoffspiel im Playoff-Pick ermittelt.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HC Falkensteiner Pustertal 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Bedynek, Puff

Goals: 0:1 HCP Austin Michael Osmanski (6:46 / Nicholas Samuel Saracino / Cole Bardreau / EQ)