Einheimische Athleten glänzen beim Meraner Sprintmeeting

Einziges Leichtathletikmeeting auf der Bahn in diesem Sommer in Südtirol

Meran – Bei optimalen Bedingungen gab es am Samstagabend im Meraner Combi-Stadion beim achten Sprintmeeting, dem einzigen Leichtathletikmeeting auf der Bahn in diesem Sommer in Südtirol, ausgezeichnete Ergebnisse.

Nach dem Wegfall des Malser Meetings blieb Südtirol einige Jahre lang in den Sommermonaten ohne Leichtathletikveranstaltung auf der Bahn. Bis 2016, als der Sportclub Meran das Sprintmeeting ins Leben rief, eine hochklassige internationale Veranstaltung mit Rahmenwettbewerben für den U16-Nachwuchs.

Die Meraner knüpften damit auch wieder an die Tradition großer Leichtathletik-Veranstaltungen in der Passerstadt an. In der Nachkriegszeit war die „Dr.-Erckert-Trophäe“ eine der bekanntesten Europäischen Leichtathletik-Veranstaltungen. Später in den Sechziger-Jahren traf sich in Meran die Elite der Damen beim internationalen Meraner Meeting und im Jahre 1992 war das „Disco-Meeting“ mit der Teilnahme von Weltklasseathleten wie den damaligen Weltrekordhalter Calvin Smith und John Drummond eine der Top-Veranstaltungen in unserem Lande.

Auch heuer brachten die Veranstalter einige „dicke Fische“ nach Meran, wie Sprint-Ass Mia Gross. Die Athletin aus Australien setzte sich über 200 m in starken 23.85 Sekunden durch, auch in ihrer Paradedisziplin über 100 m schnappte sich Gross in 11.75 Sekunden vor Landsfrau Hana Basic den Tagessieg. Bei den Herren feierte Michael Romanin – auch er ist vom „Down Under“ nach Meran angereist – ebenfalls einen Doppelsieg über 100 (10.64) und 200 m (21.26 Sekunden). Die 400-m-Rennen entschieden Jessi Andrew (Australien/55.78) und Ifeany Emmanuel Ojeli (47.18) von der Atletica Virtus Lucca für sich.

Lokalmatadorin Mariia Yelanska vom SC Meran gewann den Weitsprung mit 5.55 m, Laura Hofer vom SV Lana war im Hochsprung mit 1.66 m eine Klasse für sich. Im Herren-Weitsprung siegte der Vinschger Hannes Kaserer mit 6.11 m. Drei Südtiroler Siege gab es außerdem in den Jugendkategorien. Sarah Peroni von der SAB gewann den U16-Hochsprung mit 1.57 m, bei den Burschen stand Lana-Talent Frederic Schöpf über 80 m (9.73 Sekunden) und im Weitsprung (6.35 m) ganz oben auf dem „Stockerl“.

Die Ergebnisse vom 8. Sprintmeeting in Meran (15. Juli 2023):

Damen

100m: 1. Mia Gross (Australien) 11.75

200m: 1. Mia Gross (Australien) 23.85

400m: 1. Jessi Andrew (Australien) 55.78

Hoch: 1. Laura Hofer (SV Lana) 1.66

Weit: 1. Mariia Yelanska (SC Meran) 5.55

Herren

100m: 1. Michael Romanin (Australien) 10.64

200m: 1. Michael Romanin (Australien) 21.26

400m: 1. Ifeany Emmanuel Ojeli (Atletica Virtus Lucca) 47.18

Weit: 1. Hannes Kaserer (LAC Vinschgau) 6.11

U16 Mädchen

80m: 1. Micol Lazzarini (Atletica Vedelago) 10.36

300m: 1. Micol Lazzarini (Atletica Vedelago) 43.16

Hoch: 1. Sarah Peroni (SAB) 1.57

Weit: 1. Eleonora Franchini (Polisportiva Libertas Lupatotina) 4.73

U16 Burschen

80m: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 9.73

300m: 1. Amoussa Jean Garbo (Polisportiva Libertas Lupatotina) 39.38

Weit: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 6.35