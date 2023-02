Einheimische Athleten überzeugen im Trentino

Trient/Rovereto – Die Südtiroler Leichtathleten sind in dieser ersten Saisonhälfte bereits in Form. Am Wochenende ließen die einheimischen Sportler in Trient und Rovereto erneut mit Topergebnissen aufhorchen.

Beim Werfer-Meeting in Trient zeigten sich die einheimischen Asse von ihrer besten Seite. Besonders im Rampenlicht stand dabei Nicole Castlunger von der SAF Bolzano. Die 14-jährige Hammerwerferin stellte mit 39.38 m einen neuen U16-Landesrekord auf. Die bisherige Bestmarke war von Monika Menz, die es 1994 in Kaltern auf 37.76 m brachte. Südtiroler Siege gab es in der Nachbarprovinz auch für die U18-Talente Karoline Puntaier (Hammer) sowie Alessia Goffi und Jakob Göller (beide Speer). Göllers Vater Hubert setzte sich im Senior-Speerwurf mit starken 60.75 m durch. Die Grödner U14-Speerwerferin Annalisa Goffi und U23-Hammerwerferin Lara Cubich von der SG Eisacktal holten ebenfalls Tagessiege.

Der für den Athletic Club 96 Bozen startende und in den USA lebende Kugelstoßer Nick Ponzio eröffnete seine Hallensaison mit den 115. Millrose Games in New York. Mit 20.43 m wurde Ponzio Vierter.

Starke Südtiroler in Rovereto

In Villa Lagarina bei Rovereto fand hingegen ein internationaler Cross-Lauf statt. Aus Südtiroler Sicht standen erneut die Jugendläufe im Mittelpunkt. In der U16-Kategorie belegte die Sterzingerin Lena Trenkwalder über zwei Kilometer in 7.36 Minuten Platz zwei, dahinter folgten mit Lilian Marie Andres und Eva Schrott zwei Athletinnen vom SC Meran. Im U18-Rennen wurde Emma Ghirardello Pichler Dritte, im Herren-Bewerb schnitt Aaron Gallmetzer als bester Südtiroler auf Platz sechs ab.

Eine gewohnt gute Leistung zeigten auch die Juniorinnen des SC Meran. Lisa Leuprecht aus Lana wurde hinter Lokalmatadorin Debora Bertagnolli und der Tschechin Aneta Kucerova Dritte. Auf die Ränge vier, fünf und sechs stiegen Emily Vucemillo, Anna Hofer aus Rabland und Nike Frick. U14-Talent Klara Alber musste sich nur Elisa Zucchelli geschlagen geben, mit Johanna Herbst (10.) schaffte es auch eine Athletin vom ASV Deutschnofen in die Top Ten.

Bei den Masters-Athleten setzte sich Norbert Brunner vom SC Meran in der O45-Klasse vor Gerhard Herbst (Deutschnofen) durch. Bei den Frauen stand Karin Lanziner in der F35-Kategorie ganz oben, gleich wie Rosanna Barbi Lanziner (F65) aus Truden. Im internationalen Herrenrennen der allgemeinen Klasse landete der Pusterer Lukas Engl (SSV Bruneck) auf der 31. Position.