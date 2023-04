Eishockey: Finaler Showdown in Bozen

Am Freitag fällt die Titelentscheidung in der win2day ICE Hockey League. Nachdem der HCB Südtirol Alperia die „best-of-7“-Finalserie gegen den EC Red Bull Salzburg zuletzt mit zwei Siegen ausgleichen konnte, hat der Grunddurchgangssieger im entscheidenden siebenten Spiel Heimvorteil.

Nach 18 Siegen in Folge ging die Heimserie der Salzburger ausgerechnet am Dienstag zu Ende, als sich die Red Bulls erst zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte zu Hause den Meistertitel hätten sichern können. Doch Bozen zeigte sich in den ersten beiden Spielabschnitten effizient und hatte sogar eine zweimalige Drei-Tore-Führung inne. Schlussendlich rettete die Mannschaft von Headcoach Glen Hanlon den 4:3-Vorsprung über die Zeit.

Auch dritte Serie geht über die volle Distanz

Somit übersiedelt die „best-of-7“-Serie zum letzten Mal nach Bozen. Am vergangenen Sonntag wehrten die Südtiroler den ersten Salzburger Matchpuck in der Sparkasse Arena, die auch am Freitag bis zum letzten Platz gefüllt sein wird, auf dramatische Weise ab. Matt Frattin entschied die Partie in der 116. Minute, es war das zweitlängste Spiel der Liga-Geschichte.

Salzburg ist aktuell siebenfacher Titelträger, Bozen gewann seine bisherigen zwei Meisterschaften ausgerechnet gegen die Red Bulls. Die beiden bereits abgeschlossenen Finalserien – 2014 (best-of-5) und 2018 (best-of-7) – gingen auch über die volle Distanz. Im Liga-Premierenjahr der „Füchse“ traf Ziga Pance in der Verlängerung des fünften Spiels zum 3:2-Erfolg. Vier Jahre später (am 20.4.2018) gewannen die Füchse die letzte Partie der Saison erneut in Salzburg mit 3:2, damals sorgte Luca Frigo für das „Championship-Clinching-Goal“.

Bozen mit starkem Heim-Rekord

Die Salzburger bestritten in ihrer Liga-Historie bislang sieben Mal ein „Game 7“, sie haben mit 4:3 eine positive Bilanz. Beim bislang letzten Mal mussten sich die Red Bulls im Halbfinale 2019 jedoch Wien geschlagen geben. Der letzte „Spiel-7-Showdown“ für den HCB ist hingegen gerade einmal einen Monat her. Am 21. März 2023 zog der Grunddurchgangssieger durch einen Overtime-Erfolg gegen Linz ins Halbfinale der win2day ICE Hockey League ein.

In dieser Saison standen sich die Teams fünf Mal auf Bozner Eis gegenüber. Vier Mal gewannen die Gastgeber – immer mit einem Tor Vorsprung. Einzig im dritten Finalspiel setzten sich die Red Bulls auswärts mit 4:1 durch.