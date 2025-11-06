Aktuelle Seite: Home > Sport > Eishockey-Nationalteam unterliegt Slowakei 2:6
Österreich verliert klar gegen Slowakei

Eishockey-Nationalteam unterliegt Slowakei 2:6

Donnerstag, 06. November 2025 | 14:34 Uhr
Österreich verliert klar gegen Slowakei
APA/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND
Schriftgröße

Von: apa

Das österreichische Eishockey-Team hat zum Auftakt des Deutschland-Cups gegen die Slowakei klar verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag dem WM-Elften am Donnerstag in Landshut nach katastrophalem Beginn 2:6 (0:5,1:0,1:1). Die weiteren Gegner der Mannschaft von Teamchef Roger Bader beim Saisoneröffnungsturnier sind am Samstag Gastgeber Deutschland und am Sonntag Lettland, die wie die Slowakei für Olympia qualifiziert sind.

Die anfangs besonders spielfreudigen Slowaken führten gegen eine zunächst völlig chancenlose ÖEHV-Truppe nach sechseinhalb Minuten bereits 3:0. In ähnlicher Tonart ging es vor 500 Fans weiter, zwei der fünf Gegentreffer im ersten Drittel fing sich Österreichs Mannschaft des Jahres in Unterzahl ein. Ab dem zweiten Abschnitt hielt man die Partie aber offen. Kapitän Peter Schneider gelang in der 36. Minute nach einer schönen Kombination das 1:5, im letzten Drittel sorgte Lucas Thaler (49.) für weitere Ergebniskosmetik.

Auch in der Schlussphase waren die rot-weiß-roten WM-Viertelfinalisten das gefährlichere Team, weiteres Tor glückte aber keines mehr. Die Slowaken erhöhten hingegen nach einem vergebenen Penalty in Unterzahl noch auf 6:2. Schmerzhaft endete das Debüt des 16-jährigen Paul Sintschnig. Der VSV-Stürmer krachte sieben Minuten vor dem Ende mit hohem Tempo gegen die Bande und musste die Partie offenbar verletzt vorzeitig beenden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
168
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
62
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
27
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Kommentare
25
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
24
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 