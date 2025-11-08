Aktuelle Seite: Home > Sport > Eishockey-Team überrascht mit 5:2 gegen Deutschland
Österreich jubelte in Landshut über Prestigeerfolg

Eishockey-Team überrascht mit 5:2 gegen Deutschland

Samstag, 08. November 2025 | 21:15 Uhr
Österreich jubelte in Landshut über Prestigeerfolg
APA/APA/dpa/Markus Lenhardt
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat beim Deutschland Cup gegen den Gastgeber überrascht. Die ÖEHV-Auswahl zeigte beim 5:2 (1:0,1:1,3:1) in Landshut am Samstag eine überzeugende Vorstellung. Vinzenz Rohrer (15./SH, 52.), Paul Huber (32.), Leon Wallner (41.) und Dominic Zwerger (55.) trafen für Österreich. Deutschland glich zwischenzeitlich zum 1:1 aus, das 2:5 war Resultatskosmetik. Letzter Gegner beim Turnier ist am Sonntag mit Lettland ein weiterer Olympiastarter.

Zwei Tage nach dem 2:6 gegen die Slowakei fand Österreich vor mit 4.200 Zuschauern voller Kulisse von Beginn an ins Spiel. Das Team von Roger Bader präsentierte sich gut formiert. Rohrer fuhr mitten im deutschen Powerplay einen Konter und verwertete erfolgreich. Die Linie mit dem Schweiz-Legionär, dem Grazer Huber und Wallner von den Vienna Capitals sollte noch mehrmals auf sich aufmerksam machen.

Österreich kompakt und effizient

Deutschland gelang es nur mühsam, Chancen herauszuspielen. Eine Einzelaktion von Moritz Müller, der das von Atte Tolvanen gehütete Gehäuse umkurvte und den Goalie bezwang, bescherte den Hausherren aber das 1:1 (30.). Österreich gelang sofort die Antwort. Beim Treffer von Huber leistete Wallner die Vorarbeit. Tolvanen zeigte sich noch bei einem Konter der Deutschen im österreichischen Powerplay auf dem Posten.

Das Schlussdrittel startete ideal. Rohrer legte zurück auf Wallner, der nach 49 Sekunden Spielzeit verwertete. Der später als Spieler des Abends ausgezeichnete Rohrer fälschte die Scheibe noch zum 4:1 ab, ehe Zwerger in seinem 100. Länderspiel nach einem Puckgewinn von Peter Schneider abschloss. Deutschland traf im Finish noch durch Philipp Preto (59.).

Am Sonntag ist für die Österreicher gegen Lettland sogar noch der Turniersieg möglich. Die Balten kassierten beim Saisoneröffnungsturnier bisher zwei Niederlagen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
71
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
49
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Kommentare
48
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
44
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
US-Atomwaffen-Flieger in Norditalien gelandet
Kommentare
27
US-Atomwaffen-Flieger in Norditalien gelandet
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 