Eishockey-Team überrascht mit 5:2 gegen Deutschland

Von: apa

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat beim Deutschland Cup gegen den Gastgeber überrascht. Die ÖEHV-Auswahl zeigte beim 5:2 (1:0,1:1,3:1) in Landshut am Samstag eine überzeugende Vorstellung. Vinzenz Rohrer (15./SH, 52.), Paul Huber (32.), Leon Wallner (41.) und Dominic Zwerger (55.) trafen für Österreich. Deutschland glich zwischenzeitlich zum 1:1 aus, das 2:5 war Resultatskosmetik. Letzter Gegner beim Turnier ist am Sonntag mit Lettland ein weiterer Olympiastarter.

Zwei Tage nach dem 2:6 gegen die Slowakei fand Österreich vor mit 4.200 Zuschauern voller Kulisse von Beginn an ins Spiel. Das Team von Roger Bader präsentierte sich gut formiert. Rohrer fuhr mitten im deutschen Powerplay einen Konter und verwertete erfolgreich. Die Linie mit dem Schweiz-Legionär, dem Grazer Huber und Wallner von den Vienna Capitals sollte noch mehrmals auf sich aufmerksam machen.

Österreich kompakt und effizient

Deutschland gelang es nur mühsam, Chancen herauszuspielen. Eine Einzelaktion von Moritz Müller, der das von Atte Tolvanen gehütete Gehäuse umkurvte und den Goalie bezwang, bescherte den Hausherren aber das 1:1 (30.). Österreich gelang sofort die Antwort. Beim Treffer von Huber leistete Wallner die Vorarbeit. Tolvanen zeigte sich noch bei einem Konter der Deutschen im österreichischen Powerplay auf dem Posten.

Das Schlussdrittel startete ideal. Rohrer legte zurück auf Wallner, der nach 49 Sekunden Spielzeit verwertete. Der später als Spieler des Abends ausgezeichnete Rohrer fälschte die Scheibe noch zum 4:1 ab, ehe Zwerger in seinem 100. Länderspiel nach einem Puckgewinn von Peter Schneider abschloss. Deutschland traf im Finish noch durch Philipp Preto (59.).

Am Sonntag ist für die Österreicher gegen Lettland sogar noch der Turniersieg möglich. Die Balten kassierten beim Saisoneröffnungsturnier bisher zwei Niederlagen.