Ritten – Am Wochenende wurde am Eisring in der Ritten Arena die Eisschnelllauf-Italienmeisterschaft Junior Sprint mit Massenstart ausgetragen.

Trotz widrigster Wetterbedingungen (vor allem am Samstag mit starkem und andauerndem Schneefall) konnten die Organisatoren vom Ritten Sport ASV – Sektion Eisschnelllauf gute Bedingungen schaffen und einen ordnungsgemäßen Rennablauf garantieren. Die 120 Sportler aus ganz Italien haben sich dann auch ein spannendes Rennen um die verschiedenen Italienmeistertitel geliefert. Anbei senden wir die Endergebnisse pro Kategorie.

Hervorzuheben sind aus Südtiroler Sicht vor allem der Italienmeistertitel Kat A (U19) von Vigl Maybritt, welche sich auch im Massenstart als Siegerin küren konnte, sowie der dritte Platz im Massenstart von Noah Campion. Die Trainerin Nicola Mayr ist durchaus zufrieden mit diesen Platzierungen und mehreren Top Ten Ergebnissen, wenn auch etwas verbittert über einige 4. Plätze, die somit das Podest knapp verpasst haben.

Am kommenden Wochenende steht das renommierte 42. Internatl. Junioren Meeting auf dem Programm – dabei werden ca. 200 Athleten von 8 Nationen an den Start gehen und es ist unser prestigeträchtigstes Rennen der Saison. Wir werden uns erlauben, auch hiervon zu berichten.

CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR SPRINT – MASS START – Protocollo results final