Ekstase pur beim 29. Südtirol Dolomiti Superbike

Von: luk

Niederdorf – Der 29. Südtirol Dolomiti Superbike ist Geschichte. Und er wird auch in sie eingehen: Seit einer gefühlten Ewigkeit standen erstmals nämlich sowohl beim Elite-Rennen der Herren als auch jenem der Damen wieder ein „Azzurro“ und eine „Azzurra“ ganz oben auf dem Podest. Am Samstag war es so weit: Samuele Porro aus Rossano Veneto beendete in Niederdorf die Serie des Leonardo Paez‘, bei den Damen kürte sich mit der Taistnerin Sandra Mairhofer gar eine Südtiroler Lokalmatadorin zur Siegerin.

Über 2200 begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 39 verschiedenen Nationen versammelten sich am frühen Samstagmorgen im Ortskern von Niederdorf, um die 29. Ausgabe des Südtirol Dolomiti Superbike in Angriff zu nehmen. Der Wettergott meinte es gut mit ihnen: Regen und Gewitter blieben aus, dafür war es aber leicht bewölkt, was für optimale Temperaturen sorgte. Die Stimmung in der Dolomitenregion 3 Zinnen passte also zum Startschuss, den OK-Chef Kurt Ploner abfeuerte, und sie wurde noch besser, als feststand, dass zwei „Azzurri“ auf den Königsdistanzen gewinnen würden. Das letzte Mal war dies im fernen 2007 bei der 13. Ausgabe geschehen, als der Olanger Klaus Fontana und Anna Ferrari auf der damals 119 Kilometer langen Marathon-Distanz triumphierten.

Mittlerweile ist die Marathon-Distanz der Herren-Elite 123 Kilometer lang und heuer hätten sich den Sieg eigentlich sogar zwei Biker aus dem Stiefelstaat verdient gehabt. Samuele Porro und der Villanderer Fabian Rabensteiner überquerten nämlich gemeinsam Hand-in-Hand die Ziellinie. Im Stile eines Gentlemans überließ Rabensteiner aber seinem Teamkollegen (Wilier Vittoria) den Erfolg. Mit einer Zeit von 4:43.06,5 Stunden holte sich Porro zum zweiten Mal nach 2018 den Sieg beim Dolomiti Superbike, Rabensteiner wurde mit einem Rückstand von drei Zehntelsekunden hingegen zum zweiten Mal in Folge Zweiter. Am Ende gab es sogar ein vollständiges grün-weiß-rotes Podest, denn der Italiener Gioiele De Cosmo komplettierte die Top-3 mit einer Zeit von 4:43.42 Stunden.

Dieses Trio lag das gesamte Rennen über auf den vorderen Plätzen, den dreifachen italienischen Triumph machten sie aber erst bei den Plätzwiesen klar. Dort schüttelten sie ausgerechnet Leonardo Paez ab. Der Kolumbianer war bei den letzten drei Ausgaben stets der Sieger und ist mit fünf Triumphen auch Rekordsieger des Südtirol Dolomiti Superbike. Dieses Mal musste sich Paez aber mit Platz vier zufriedengeben (4:46.50,5 Stunden). Der Grieche Ilias Periklis, Gewinner der 20. Ausgabe im Jahr 2014, landete auf dem fünften Rang.

Sandra Mairhofer versetzt Niederdorf in Feierlaune

Fast eine Stunde zuvor war es im Zielbereich auf dem Von-Kurz-Platz in Niederdorf laut geworden, als Sandra Mairhofer mit ausgestreckten Armen über die Ziellinie radelte. Die 32-Jährige kommt schließlich aus dem knapp zehn Kilometer entfernten Taisten und ist als weltbeste Cross- und Winter-Triathletin ein bekanntes Gesicht im Pustertal. Dass sie auch Marathon kann, hat sie unter anderem mit mehreren Top-5-Plätzen beim Dolomiti Superbike bereits bewiesen – bei der 29. Ausgabe sollte es dann für den Sieg reichen. Nach 3:51.33 Stunden überquerte die Taistnerin auf der 85-Kilometer-Distanz das Ziel und gab der zweitplatzierten Mara Fumagalli um mehr als 40 Sekunden das Nachsehen (3:52.14 Stunden). Das Duo hatte sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit mehreren Führungswechseln geliefert, ab den Plätzwiesen bewies Mairhofer aber den längeren Atem und durfte sich so über ihren Premierensieg freuen.

Mit Agnes Tschurtschenthaler (3:56.14 Stunden) stand eine weitere Pustererin als Dritte auf dem Podest: Die Top-Läuferin aus Sexten bestätigte damit auch ihren zweiten Platz der Vorjahresausgabe. Wie Paez als Vierter das Podest verfehlte, so tat es auch die Vorjahressiegerin der Damen, Adelheid Morath. Die Marathon-Europameisterin aus Deutschland musste sich mit der vierten Position zufriedengeben. Fünfte wurde indessen die Italienerin Maria Zarantonello.

Nicolas Samparisi gewinnt auf der mittleren Distanz

Auf den 85 Kilometern der Herren feierte der Italiener Nicolas Samparisi den Sieg. Er wurde stets vom Russen Aleksei Medvedev verfolgt, schaffte es aber nicht mehr, ihn einzuholen und hatte im Ziel 25 Sekunden Rückstand auf Samparisi. Der dritte Rang ging an den Italiener Pierpaolo Ficara. Auf der kürzesten Distanz des Südtirol Dolomiti Superbike setzten sich der Olanger Klaus Fontana bei den Herren und die Italienerin Chiara Ciuffini bei den Damen durch.

Ergebnisse Südtirol Dolomiti Superbike, 13.7.2024

Elite Männer (123 km)

1. Samuele Porro ITA/Team Wilier Vittoria 4:43.06

2. Fabian Rabeinsteiner ITA/Team Wilier Vittoria 4:43.06

3. Gioiele De Cosmo ITA/Scott Racing Team 4:43.42

4. Hector Leonardo Paez Leon COL/Soudal Leecougan International Team 4:46.50

5. Periklis Ilias GRE/Tabros Racing Team 4:49.49

Elite Frauen (85 km)

1. Sandra Mairhofer ITA/Soudal Leecougan International Team 3:51.33

2. Mara Fumagalli ITA/KTM Alchemist Powered Brenta Brakes 3:52.14

3. Agnes Tschurtschenthaler ITA/RH Racing Kronplatzking 3:56.43

4. Adelheid Morath GER/Soudal Leecougan International Team 4:01.28

5. Maria Zaranotello ITA/Metallurgica Veneta MTB Pro Team 4:05.07

Alle Ergebnisse: https://www.datasport.com/live/ranking/?racenr=26301